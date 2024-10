Cafôfo acusa PSD-Madeira de se ter “agachado” a Lisboa no Orçamento de Estado

O líder do PS, Paulo Cafôfo, acusou, esta manhã, o PSD-Madeira de assumir uma postura contraditória na defesa dos interesses dos madeirenses em Lisboa, pois quando o Governo da República é do PS, o PSD e Governo Regional são pelas autonomias, mas quando é do PSD a autonomia “é metida na gaveta por interesses partidários”.

No entender de Cafôfo, o anúncio de que os deputados do PSD-Madeira vão votar a favor do Orçamento de Estado apresentado pelo executivo de Luís Montenegro mostra que “afinal não é a Madeira que está em primeiro lugar, são os interesses partidários”, pois, “a única coisa inscrita no Orçamento é o Hospital, que é uma obra do Governo PS”. “O PSD vai votar a favor simplesmente com a prorrogação dos incentivos fiscais. Isso não é nada. Isso significa que estão agachados a Lisboa. Falam alto quando é um governo do PS, mas agacham-se quando é do PSD”, disse o líder socialista.