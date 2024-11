Abastecer 40 litros de gasolina vai custar menos um euro na próxima semana

Os preços dos combustíveis sujeitos a fixação administrativa, na Madeira, vai baixar na próxima semana. Mas apenas na gasolina de 95 octanas terá uma descida com algum significado. Este combustível vai baixar 2,5 cêntimos em cada litro, oq eu representa menos um euro num abastecimento de 40 litro. Vai fixar-se em 1,522 euros e está a 1,547.

O gasóleo rodoviário vai passar de 1,272 euros para 1,267 euros, uma diferença de meio cêntimo por litro, o que se traduz em menos 20 cêntimos num depósito de 40 litros.

O gasóleo colorido e marcado vai baixar 0,6 cêntimos por litro, fazendo o esmo exercício, para 40 litros (apesar de ser uma quantidade improvável para um abastecimento no sector), abastecer na próxima semana custaria menos 24 cêntimos do que com o preço actual.