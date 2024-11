15 Registos de aviso meteorológico (8 amarelo, 6 laranja e 1 vermelho) em dez estações do IPMA

Conforme previsto pelo IPMA, a precipitação mais significativa registada durante a noite e início de manhã incidiu na costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira (sob aviso laranja entre as 06 e as 12 horas).

Até às 8 horas, em 10 das 20 estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na Ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagens) haviam sido apurados 15 registos de aviso meteorológico face aos extremos da precipitação registados.

Até então o mais significativo era o do Chão do Areeiro, que no intervalo de 6 horas havia ultrapassado os 60 litros por metro quadrado (mm), valor equivalente a aviso vermelho.

A chuva atingiu quantidade de aviso laranja nos Prazeres (23,6 mm/1h e 46,5 mm/6h), no Monte (21,6 mm/1h e 47,7 mm/6h), no Pico do Areeiro (48,4 mm/6h), e no Pico Alto (44,5 mm/6h).

Valor de aviso amarelo havia chovido em Santa Cruz/Aeroporto (12,4 mm/1h), Funchal/Observatório (11,9 mm/1h), Quinta Grande (10,7 mm/1h); Ponta do Sol/Lugar de Baixo (15,9 mm/1h), Ponta do Pargo (12,8 mm/1h); Pico do Areeiro (15,2 mm/1h); Chão do Areeiro (20,4 mm/1h), e Pico Alto (16,4 mm/1h).



Na costa Norte e no Porto Santo a chuva registada até às 08 horas tinha sido pouco significativa. Sem registo de precipitação, apenas as estações de São Vicente e da Selvagem Grande.