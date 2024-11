Engenheiros pedem mais formação em Matemática no Ensino Básico e no Secundário

O reforço urgente da formação pedagógica dos professores dos ensino básico e secundário, nas áreas da Ciência, Matemática e Tecnologia foi um dos apelos deixados no período conversas com a audiência da conferência MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks, que decorre no Centro de Congressos da Madeira. Esta seria uma forma de atenuar a actual falta de especialistas nas engenharias.

Elvira Fortunato, ex- ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foi interpelada quanto ao investimento público nas áreas da formação, destacando os programas estabelecidos pelo Governo da República de que fez parte com a Universidade da Madeira e com a Arditi, naquele que considerou "uma história com final feliz".

O reitor da UMa interveio para sublinhar a acção "fundamental" da ex-governante no apoio à instituição de ensino superior, garantindo que a mesma está preparada para os desafios, tal como demonstram os resultados e o número de alunos. Quanto à formação de professores, referiu que a UMa lançou novos cursos.

O momento de diálogo entre os oradores e a plateia foi antecedido pela presença no palco de um grupo de alunos de 7.º ano, da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, que apresentou dois projectos de robótica destinados destinados a apoiar invisuais - Blind Guard e Bengala Sensorial.