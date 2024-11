Saneamento básico e habitação entre as prioridades da CDU para o Funchal

A CDU reuniu, durante esta tarde, com a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no âmbito da preparação do Orçamento Municipal para o ano de 2025.

No final da reunião, a deputada municipal, Herlanda Amado apresentou as oito prioridades de investimentos que o partido considera serem "fundamentais estarem garantidas no próximo Orçamento Municipal".

"Os problemas sociais agravam-se todos os dias, sem que haja uma resposta das entidades governativas para fazer face às dificuldades crescentes. O próximo orçamento tem que dar resposta às dificuldades vividas por milhares de famílias funchalenses", sublinhou Herlanda Amado, citada em nota de imprensa.

Apesar das dificuldades impostas pelo contexto actual e agravada pela inércia de alguns decisores políticos, este é o momento de apresentar propostas e reivindicar junto da autarquia Funchalense a resolução destas questões identificadas. Aquando da discussão do orçamento estaremos atentos se este executivo da maioria PSD/CDS, deu ouvidos às justas reivindicações das populações, ou se uma vez mais se 'fez de surdo', perante o clamor do povo por mais justiça social. Herlanda Amado

No comunicado, remetido ao final desta tarde às redacções, o partido elencou então as suas oito prioridades para o próximo Orçamento Municipal. A saber:

Saneamento básico

"Consideramos urgente que este orçamento tenha verbas substanciais para garantir o necessárioinvestimento ao nível do saneamento básico, para que as famílias não tenham de conviver com esgotos a céu aberto, como acontece em localidades como Santa Quitéria ou na zona dos Três Paus e Viana, na freguesia de Santo António", evidencia Herlanda Amado.

Bolsas de estacionamento

A CDU defende também que "é urgente garantir às populações das zonas altas a construção de bolsas de estacionamento, fundamentais para um parqueamento automóvel mais seguro". Curral Velho, Lombo dos Aguiares, zona alta Barreira, Caminho do Trapiche, Galeão, Caminho da Bugiaria, Jamboeiro foram algumas das zonas identificadas "para a urgente resolução da falta de estacionamento que se faz sentir".

Plano de acessibilidades

"Identificamos como prioritário a construção de acessos fundamentais para a segurança e vida das populações, dando voz aos milhares que há anos reivindicam por melhores acessibilidades. A construção do Caminho do Jamboto, a ligação entre o Curral Velho, Lombo dos Aguiares e Entrada 68; a ligação entre o Caminho do Moinho e o Massapez; a ligação entre o Ribeiro Lavadouro e o Laranjal Pequeno, na freguesia de Santo António; ligação do Largo do Miranda ao Caminho do Terço em Santa Maria Maior; construção de uma acessibilidade nas Ladeiras, em São Gonçalo; a construção de acessibilidades na freguesia de São Martinho que retiraria do isolamento e exclusão, quem vive na zona do Castanheiro, Relojoeiro e Caminho da Igreja, são apenas alguns dos exemplos apresentados nesta reunião", revelou Herlanda Amado.

Plano do Amparo

"Tendo em conta o crescente aumento populacional da zona Oeste do Funchal, é importante garantir que as infra-estruturas que estavam no Plano [do Amparo] sejam concretizadas", destaca a CDU, referindo-se concretamente a "infra-estruturas na área da saúde, educação e equipamentos".

Intervenção na prevenção de incêndios

"É urgente garantir intervenções a montante das zonas altas para que as populações não sejam confrontadas com o agravamento da proliferação das infestantes, (eucalipto), que põe em risco localidades como as Lajinhas na freguesia do Monte ou os Três Paus em Sano António, que hoje em dia encontra-se numa situação muito mais grave do que em 2016 aquando dos grandes incêndios que assolaram o Funchal", alerta também o partido.

Habitação

A "construção habitação social, construção de habitação a custos controlados e alteração ao apoio ao arrendamento" foram outras das revindicações apresentadas por Herlanda Amado.

Infra-estruturas camarários

A CDU defende pretende ainda que do Orçamento Municipal para 2025 constem um novo quartel, edifício Auto Silo Campo da Barca e oficinas da câmara.

Transporte escolar

O transporte escolar como forma de "redução do transito e maior segurança às crianças" foi oitava e última prioridade elencada pela CDU.