'Clássico' para decidir quem tem melhor 'ressaca europeia' e mantém perseguição ao líder Sporting

Benfica e FC Porto encontram-se no domingo no fecho da 11.ª jornada da I Liga de futebol, num clássico em que ambos, depois de uma ronda europeia negativa, vão tentar continuar na perseguição ao líder Sporting.

No Estádio da Luz, o FC Porto, segundo classificado, vai entrar em campo após uma derrota bem 'amarga' na Liga Europa, com a Lazio (2-1), com um golo sofrido já nos descontos, um semelhante cenário com o Benfica, terceiro, mas na Liga dos Campeões, embora os 'encarnados' tenham perdido por 1-0 em Munique com o Bayern, com uma exibição que levantou muitas criticas devido à atitude 'super defensiva' do técnico Bruno Lage.

Os dois crónicos e históricos candidatos ao título podem mesmo iniciar o clássico a maior distância da liderança, já que o Sporting joga poucas horas antes no Minho, com o Sporting de Braga, e, em caso de novo triunfo, deixa FC Porto a seis pontos e Benfica a 11, embora o clube da Luz tenha menos um jogo.

A derrota em Roma, numa campanha que tem sido bem 'cinzenta' para o FC Porto na Liga Europa (quatro pontos em quatro jogos), poderá deixar 'marcas', mas o mesmo acontece com o Benfica na 'Champions', no que será uma 'batalha' entre os dois para, tão cedo na temporada, não ficarem já tão longe do comando da I Liga.

O Benfica, a jogar em casa, terá pela sua frente uma oportunidade de apagar a imagem totalmente inofensiva e com falta de ambição que deixou em Munique para relançar definitivamente a sua posição na I Liga, após um arranque bem complicado com Roger Schmidt, que levou ao despedimento do germânico e ao regresso de Lage, até agora totalmente vitorioso no campeonato.

Bah, lesionado, continua em dúvida para o clássico, em que é mais do que esperado que o técnico 'encarnado' regresse à tática habitual, depois da 'revolução' dos três centrais altamente inesperada, e sem sucesso, em Munique.

Do lado do FC Porto, o técnico Vítor Bruno volta a ser testado, depois do 2-0 sofrido em Lisboa com o Sporting, embora a Luz seja um estádio com boas recordações para o lado dos 'dragões', com três vitórias nas últimas cinco viagens e apenas um desaire, precisamente na última temporada.

Aliás, desde 2010, os 'dragões' somam sete triunfos na casa do rival da Luz, com o Benfica a vencer apenas por três vezes.

O espanhol Samu teve uma arranque de época em 'grande' no FC Porto e leva 11 golos em 12 jogos, embora tenha estado em 'branco' nas últimas três partidas em todas as provas.

O Benfica-FC Porto está agendado para as 20:45 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.