Troféu ASSECO PST dá início à época de vela ligeira na Madeira

O Troféu ASSECO PST marca o arranque da nova época do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira, levando à baía do Funchal as primeiras competições de 2024/2025, nos dias 16 e 17 de Novembro. Esta prova, organizada pelo Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, promete reunir cerca de 50 velejadores, conforme estimativas da organização.

As inscrições para o evento estão abertas até ao dia 13 de Novembro, no Clube Naval do Funchal.

O calendário das provas inclui um primeiro sinal de advertência marcado para as 13h00 no dia 16, seguido de um lanche de convívio para os participantes, que decorrerá às 17h30. No dia seguinte, as atividades começarão ao meio-dia, e a cerimónia de entrega de prémios agendada para as 17h30.