'Palhaço Louco' é um dos destaques do programa do 'Madeira Street Arts 2024'

O Funchal acolhe, de 7 a 9 de Novembro, a sexta edição do Madeira Street Arts Festival. Este evento integra uma panóplia de demonstrações artísticas, assentes nas artes de rua e circenses, reunindo cerca de vários artistas nacionais, regionais e internacionais. O programa promete novidades.

O 'Madeira Street Arts 2024' começa no dia 7, mas a manhã do dia 8 irá surpreender o público com um espectáculo de cabaret. "Este formato de apresentação dará as boas-vindas a um fim-de-semana repleto de arte e criatividade", promete a organização.

Durante uma hora Payasoloco (em português: Palhaço Louco) e Karkocha, o seu companheiro de aventuras vão oferecer "uma impressionante amostra das suas habilidades". Os artistas farão apresentações individuais, incluindo acrobacias, malabares e as fascinantes estátuas vivas, cada um trazendo seu próprio estilo e magia ao espectáculo.

Bolas, tacos, monociclo, fogo e vertical. Este espcetáculo 100% Street, oferece um improviso espontâneo, único, divertido e em todos os momentos, miúdos e graúdos que estejam a assistir vão sentir-se integrados, tornando-se por sua vez uma fonte de inspiração contínua Madeira Street Arts

Ao longo do fim-de-semana, o festival irá expandir-se por diversos cantos da cidade do Funchal, permitindo que cada artista brilhe num ambiente vibrante e dinâmico. As ruas do Funchal transformam-se numa galeria de arte ao ar livre, com espectáculos programados das 10 às 22 horas.

Não perca esta oportunidade de desfrutar de um dia repleto de arte, risadas e encanto no Madeira Street Arts. Esperamos por si para celebrar juntos a criatividade e o talento Madeira Street Arts

No último dia 10 de Novembro, a festa move-se para Oeste, tendo como palco a marginal da Calheta. Uma das novidades desta edição é o 'Madeira Street Battle', iniciativa realizada em parceria com o grupo de hip hop e breakdance STG, que reúne cerca de 70 dançarinos regionais e nacionais.

Quem é o Palhaço Louco?

O Payasoloco, alter ego de Ricardo Zapata Beghelli, é "um palhaço estranho, um pouco grotesco" que se adapta ao improviso de rua. "Simpático, irónico, irreverente", interage com o público que, por sua vez, sente-se o protagonista.

Ricardo Zapata Beghelli nasceu em 13 de Janeiro de 1976, no Porto de Valparaíso, Chile. Vinte anos depois, descobriu o circo de rua, co-fundou a Silico Circo, companhia de malabarismo, palhaço e música ao vivo, com a qual fez inúmeras digressões pelo Chile e pela América do Sul.

Ao mesmo tempo é presidente da AMMUVE (Agrupación de Jugglers del Muelle Vergara), daqui nasceu o PayasoLoco, que o levou à Europa, em 2002, para a XVII convenção de malabarismo realizada na Suíça, além do malabarismo europeu convenção em Bremen, Alemanha.

Desde então não parou de viajar apresentando os seus espectáculos de rua em diferentes cidades europeias: Salamanca, Madrid, Alicante, Barcelona, ​​​​Ibiza, (Espanha), Viena, Graz, (Áustria), em Itália pela Católica, Fano, Lago di Garda , Lago di Como, Lago di Lecco, Roma, Vernasca, Pescara, Carlo Forte (Itália), Berna, Zurique, Sion, Neuchatel (Suíça). São mais de mais de uma dezena de países e mais de 80 cidades na carreira artística da última década.