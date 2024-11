Representantes dos Partidos reúnem-se segunda para agendar discussão da Moção de Censura

A Conferência dos Representantes dos Partidos vai reunir-se na próxima segunda-feira, 11 de Novembro, pelas 15h30, com o intuito de agendar a discussão da Moção de Censura ao Governo Regional, da autoria do CH.

A reunião, que será presidida por José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, vai ainda aprovar o regimento do respectivo debate.

Participam na Conferência dos Representantes dos partidos os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do CH e do CDS-PP, e os deputados únicos do IL e do PAN.