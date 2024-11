Estrada Nacional 15 reaberta em Amarante após incêndio em autocarro

A Estrada Nacional (EN) 15 reabriu ao trânsito pelas 17:45 em Amarante, no distrito do Porto, após um incêndio num autocarro na manhã de hoje, disse à Lusa fonte da Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

De acordo com fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, a circulação na EN 15 foi reaberta pelas 17:45.

Em causa esteve um incêndio num autocarro cerca das 11:28, cujos trabalhos de remoção obrigaram ao corte da estrada durante mais de seis horas.

O incêndio rodoviário não causou vítimas, mas o autocarro ficou "totalmente consumido pelas chamas", disse uma fonte da Proteção Civil à Lusa pelas 13:30.

A EN15 liga o Porto a Bragança e o corte aconteceu em Amarante, na zona da Várzea, da União das Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea.

A estrada esteve cortada nos dois sentidos para limpeza do pavimento e remoção do veículo.

No local estiveram a GNR de Amarante, bem como os bombeiros voluntários locais.