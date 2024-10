Madeira abrangida pela redução de 10% nas viagens para o continente

O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, garante que a Madeira também está abrangida pela redução de 10% da tarifa aérea máxima prevista no subsídio social de mobilidade para as ligações entre as regiões autónomas e o continente.

Luís Montenegro anunciou hoje, no encerramento do 26.º Congresso do PSD-Açores, em Ponta Delgada, a diminuição da tarifa para as ligações entre os Açores e o Continente, nada dizendo sobre se a medida seria extensível à Madeira.

“Vamos baixar em 10% a tarifa para residentes e para estudantes nas viagens entre a Região Autónoma (dos Açores) e o continente, e vice-versa”, anunciou o líder do PSD e primeiro-ministro. E voltando-se para o lugar onde estava sentado Miguel Albuquerque, prosseguiu. “E vamos reduzir 33% - isto é para os dois, agora – (a tarifa) nas viagens entre as regiões autónomas, entre a Madeira e os Açores e os Açores e a Madeira”, acrescentou.

Montenegro anuncia redução de 33% na tarifa aérea entre Madeira e Açores Líder do PSD revelou também que as ligações entre os Açores e o Continente vão baixar 10%

A clarificação chega-nos através da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, que explica que esta decisão foi tomada na última semana e resulta do grupo de trabalho incumbido pela revisão do subsídio social de mobilidade aérea para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

“A diminuição de 10% no valor de referência que é suportado pelo passageiro é uma excelente notícia porque todos nós vamos despender menos 10% do que já despendíamos para poder viajar”, reage Eduardo Jesus.

Assim, nas viagens aéreas entre a Madeira (ou Açores) e o continente, os residentes em vez de pagarem até 134 euros, vão passar a pagar 119 (-15 euros). Já os estudantes em vez dos actuais 99 euros, vão passar a pagar até 89 euros (-10 euros).

“Transfere-se do bolso do passageiro para o subsídio de mobilidade uma décima parte do valor a pagar pela viagem”, explicou Eduardo Jesus, que se congratula com a medida.

“Demonstra o interesse que existe na revisão de todo o sistema que está em vigor, que deveria ter sido actualizado uma vez por ano desde 2016”, lembra o governante madeirense, criticando o anterior governo, liderado por António Costa, por nunca ter tido iniciativa para rever os montantes do apoio estatal.

“Foram oito anos em que o PS negou aos madeirenses, aos porto-santenses e aos açorianos qualquer oportunidade de ir afinando o modelo para que não se verificasse as situações que hoje se verificam”, atirou eduardo Jesus.

Além desta redução, Luís Montenegro anunciou também uma diminuição na tarifa aérea máxima prevista no subsídio social de mobilidade entre as regiões autónomas. Viajar entre Madeira e Açores (e vice-versa), passará dos 119 para 79 euros, uma redução de 33%.