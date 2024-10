Megacampanha de limpeza no Porto Santo remove 70 toneladas de resíduos

No âmbito da comemoração do 4.º aniversário da classificação da Ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO, o Município do Porto Santo, em parceria com a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, lançou uma megacampanha de limpeza e de sensibilização, que teve lugar entre os dias 28 e 30 de outubro.

Com o lema 'Porto Santo + Limpo', a "iniciativa teve como principal objetivo promover um Porto Santo mais limpo e sensibilizar a população para a preservação ambiental, alertando para o abandono de monos, monstros e resíduos verdes na via pública, quando a ARM efetua este serviço gratuitamente, mediante um telefonema", revela a autarquia em comunicado.

Foram mobilizadas para a acção 200 pessoas de várias entidades locais, nomeadamente, o Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, o AM3, o Exército, a Capitania, a GNR, a PSP, IFCN, privados, como também a comunidade educativa e a comunidade em geral.

Durante os três dias de intervenção foram recolhidos 66 600 kg de resíduos abandonados perto dos ecopontos e arredores, somando quase 70 toneladas de monos, monstros e resíduos verdes retirados dos diversos locais da ilha.

"Este esforço conjunto foi acolhido com grande entusiasmo pelos voluntários e destacou-se como uma ação simbólica para sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e do cumprimento das normas de gestão de resíduos", sublinha o município.

Contudo, apesar do impacto positivo da campanha, a realidade voltou a impor-se apenas um dia após o término das ações de limpeza. Em alguns dos locais previamente limpos, já se observavam novos depósitos de resíduos abandonados, o que a organização lamenta profundamente. “O empenho de todos foi exemplar, mas é evidente que a sensibilização precisa de continuar e de ser reforçada,” afirma o presidente da Câmara. “É fundamental que cada um de nós se consciencialize sobre o seu papel na preservação do ambiente e no respeito pelo espaço público, especialmente numa Reserva da Biosfera", revela Nuno Batista.

A Reserva da Biosfera da Ilha do Porto Santo foi reconhecida pela UNESCO a 28 de outubro de 2020, destacando a importância da proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável da ilha.