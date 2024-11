CMF vai novamente a todas as freguesias recolher 'monstros'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a organizar "mais uma campanha de recolha de 'monstros urbanos' durante o mês de Novembro", todos os sábados, a começar já no próximo dia 9, e que irá passar por todas as freguesias do concelho.

"Esta iniciativa, organizada pelo Departamento de Ambiente em colaboração com as Juntas de Freguesia, pretende realizar uma recolha gratuita destes materiais volumosos, visando uma maior proximidade com a população", anuncia.

Assim, "os munícipes que manifestem interesse, poderão contactar as respectivas Juntas de Freguesias de modo a efectuarem uma inscrição e solicitarem a recolha dos monstros na sua residência entre as 8h00 e as 15h00 do respectivo dia assinalado na campanha", que pode ver em baixo.

Esta é uma campanha que se destina "apenas à recolha de monstros, tais como frigoríficos, colchões, máquinas de lavar, entre outros. Os mesmos deverão ser colocados no exterior junto à respectiva residência ou o mais próximo possível do arruamento principal, de modo a garantir a celeridade aos serviços de remoção", acrescenta.

Cronograma da Campanha de Recolha de Monstros:

09-11-2024: Freguesia do Monte, Freguesia do Imaculado Coração de Maria e Freguesia de Santa Luzia.

16-11-2024: Freguesia de São Martinho e Freguesia de São Pedro

23-11-2024: Freguesia de Santo António e Freguesia de São Roque

30-11-2024: Freguesia de Santa Maria Maior, Freguesia de São Gonçalo e Freguesia da Sé.