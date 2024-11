Irão declara-se indiferente à vitória de Trump nas eleições nos EUA

O Governo iraniano declarou-se indiferente à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas e mantém que as relações entre os dois países não vão mudar, de acordo com uma porta-voz do Governo.

A porta-voz do Governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, afirmou que "a eleição do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) não tem qualquer ligação clara com o Irão. As políticas gerais dos Estados Unidos e do Irão são políticas fixas".

Durante uma conferência de imprensa, a porta-voz afirmou que "as previsões necessárias foram planeadas com antecedência, que não haverá mudanças no nível de vida das pessoas e que não importa muito quem se torne Presidente" dos EUA.

"Considerando a história das sanções nas últimas quatro décadas, o Irão enfrentou-as e não está preocupado com uma reeleição de Trump, pois não houve qualquer diferença com a outra pessoa [o atual presidente, Joe Biden]", disse, antes de acrescentar que "as sanções fortaleceram o poder interno do Irão, que tem a capacidade de lidar com novas sanções".

As relações entre o Irão e os EUA, tensas nas últimas décadas, atingiram o seu pior nível após o início da guerra entre Israel, cujo principal aliado é Washington, e o Hamas e o Hezbollah, dois grupos islamitas apoiados pelo Irão.

O regime iraniano sofreu também um golpe com a decisão de Donald Trump, durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, de abandonar o grande acordo nuclear assinado em 2015 com seis grandes potências, que limitava as atividades relacionadas com o programa nuclear iraniano.

O próprio Trump já declarou a sua vitória nas eleições presidenciais e celebrou-a como um "momento histórico" e o início de uma "era dourada" para o país, mas esta ainda não foi oficializada.