Erdogan confia que vitória de Trump travará guerra na Ucrânia e Gaza

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, felicitou hoje o candidato republicano, Donald Trump, pela sua vitória nas eleições presidenciais dos EUA, confiando que o seu "amigo" contribuirá para travar guerras em Gaza e na Ucrânia.

"Ele [Donald Trump] espera que as relações entre a Turquia e os EUA sejam reforçadas e que as crises e as guerras regionais e globais acabem, em particular a questão palestiniana e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia", disse Erdogan numa mensagem na rede social X.

Numa altura em que o candidato republicano, Donald Trump, está à beira de validar a sua vitória nas eleições presidenciais de terça-feira, Erdogan disse que "espera que sejam feitos mais esforços para um mundo mais justo".

Na sua mensagem, o chefe de Estado turco felicitou o seu "amigo" Trump pela vitória no que descreveu como uma "luta renhida" nas eleições presidenciais dos EUA, e referiu-se ao início de uma nova era.

"Espero que as eleições sejam uma fonte de bem para os povos amigos e aliados dos Estados Unidos e para toda a humanidade", disse o Presidente turco.

Erdogan referiu-se frequentemente à sua "grande amizade" com Trump quando este serviu como Presidente - entre 2017 e 2021 - embora as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Turquia tenham passado por momentos muito difíceis durante estes anos.