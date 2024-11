PS defende creches gratuitas para todas as crianças

"As famílias da classe média, as famílias jovens, não têm poder de compra para pagar uma creche para os seus filhos", afirmou Rui Caetano, na apresentação de um diploma que torna as creches gratuitas para todas as crianças.

A proposta do PS torna as creches públicas gratuitas e, no caso das creches privadas, o Governo Regional pagará a parte igual ao custo de uma creche pública.

O deputado do PS considera importante que as crianças tenham "todas as mesmas oportunidades", independentemente da sua condição social.