PS acusa Albuquerque de "borrifar-se" para os problemas dos madeirenses

Paulo Cafôfo acusa Miguel Albuquerque de "borrifar-se" para os problemas dos madeirenses. Numa nota enviada à comunicação social, o presidente do PS-Madeira classifica as declarações do presidente do Governo Regional, que considerou "irrelevante" o anunciado aumento de 12% no preço da água a partir de Janeiro do próximo ano. "Mais uma prova da insensibilidade do presidente do Governo Regional em relação às dificuldades sentidas pelos madeirenses", lê-se.

O líder partidário condena a "frieza e a leviandade" com que o chefe do Executivo se refere a esta medida que irá agravar as "já difíceis condições financeiras em que vivem milhares de famílias madeirenses. Isto na região que apresenta a mais elevada taxa de pobreza do País e onde os rendimentos dos trabalhadores estão abaixo da média nacional", realidade que, ainda assim, tem vindo a ser normalizada e banalizada, “de forma descarada”, por este Governo, refere.

Aponta baterias a Miguel Albuquerque por considerar irrelevante o aumento do preço da água, postura que, considera que vai ao encontro daquela que tem sido a actuação do Governo Regional, “apenas preocupado em arrecadar recordes de receitas de impostos e obcecado com a cobrança de taxas”.

“O importante é os cofres do Governo continuarem a encher à mesma velocidade com que os bolsos dos madeirenses se vão esvaziando”, repara.

Paulo Cafôfo aponta o dedo àquela que considera uma contradição do Executivo social-democrata, já que, ao invés de estar empenhado em implementar medidas que aumentem os rendimentos dos madeirenses, opta por acentuar ainda mais o aperto em que vivem.

Uma postura que é, também ela, contrária ao comportamento despesista do Executivo, que continua a esbanjar milhões de euros nas Sociedades de Desenvolvimento, nas parcerias público-privadas que se recusa a rever ou nos ‘tachos’ milionários que teima em manter, apenas para satisfazer os interesses dos ‘boys’ do PSD e dos partidos que caucionam o regime instalado.

“Miguel Albuquerque está literalmente a borrifar-se para os problemas dos madeirenses e já nem tenta disfarçar”, afirma o líder socialista, rematando que isso só revela o seu desrespeito pela população que representa e mostra que é um presidente cada vez mais em fim de linha e sem condições para exercer o cargo.