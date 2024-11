A notícia que faz manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que são vários os interessados “surpreendidos e incomodados”. A presidente da Câmara do Funchal considera a subida de 12% no preço da água uma “percentagem muito significativa” e prepara resposta técnica fundamentada à proposta da ARM.

Nestas páginas mostramos-lhe um Executivo mais fragilizado. O Ministério Público quer ouvir Eduardo Jesus num processo de alegada prevaricação, distinto dos inquéritos de corrupção que visam os outros secretários regionais. São já cinco (de um total de oito) os membros do executivo que serão arguidos. Politólogo diz que “estes fenómenos afectam muito a credibilidade do Governo Regional”. Por enquanto, apenas Jorge Carvalho, Rafaela Fernandes e Ana Sousa não foram alvo de suspeitas.

Na oposição, tem dado que falar o facto de o eurodeputado socialista madeirense ter nomeado a mulher do líder do PS-M. Sérgio Gonçalves afasta a tese de cunha e garante que os assistentes são contratados com base no “currículo e competência”. Depois de Marlene Andrade, o próximo escolhido deverá ser o ex-secretário-geral do partido, Gonçalo Aguiar.

Na edição de hoje leia também que a Jet2 voa para a Madeira desde Bournemouth. A 12.ª rota da companhia aérea desde o Reino Unido arranca em Maio de 2025. Saiba, também, que o Governo Regional recuou na cobrança de taxas ao mergulho, com as novas tarifas a serem praticadas só a partir de Janeiro do próximo ano.

Por fim, nos destaques da primeira página damos conta de que Marques Mendes é o novo orador das ‘500 Maiores’.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO

