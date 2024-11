Uruguai e Argentina Gourmet: Uma experiência cultural e gastronómica

Em 2025 a Intertours propõe-lhe partir à descoberta da riqueza cultural e gastronómica do Uruguai e Argentina com o circuito Uruguai e Argentina Gourmet.

Com partidas de Lisboa e Porto previstas até Abril de 2025, esta viagem de 10 dias / 7 noites leva-nos pelo coração da América do Sul com passagem por Montevideo, Colónia do Sacramento (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

Pelo caminho iremos explorar a capital uruguaia, a sua oferta cultural e gastronómica, o património histórico, provar os seus vinhos premiados e visitar a Colónia do Sacramento, fundada pelos portugueses em 1680. Em Buenos Aires poderemos desfrutar de um passeio panorâmico pela cidade, de um espectáculo de tango e mergulhar da cultura gaúcha com uma visita a uma típica ‘estancia’. As gastronomias uruguaia, argentina e gaúcha são as ‘rainhas’ deste itinerário, proporcionando experiências culinárias ao longo de todo o trajecto.

Os preços deste circuito são por pessoa em quarto duplo e variam consoante o tipo de alojamento escolhido: 2 710€ para hotéis ‘Budget’, 2 805€ para hotéis de 4 estrelas e 3 180€ para hotéis de 5 estrelas.

Estes valores incluem passagem aérea de / para Lisboa ou Porto, sete noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, visitas com Guias locais em língua espanhola, transferes de chegada e partida em todas as cidades, trajecto Colónia de Sacramento / Buenos Aires em ferry Buquebus classe turística, 5 refeições consoante programa, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração sem aviso prévio) e seguro de viagem.

Não estão incluídos passagem aérea Funchal - Lisboa – Funchal, despesa de reserva, taxas turísticas, serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada destino estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: @Unsplash e @AdobeStock