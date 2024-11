Ameaças causaram o encerramento de algumas secções de voto no Estado da Geórgia

O Departamento de Polícia do condado de Fulton, no Estado da Geórgia, informou hoje que recebeu várias denúncias de ameaças recebidas nos centros de votação para as eleições residenciais.

Devido a estas ameaças, as secções de voto localizadas em Etris Community Center e Gullatt Elementary, na cidade de Union, "estiveram encerradas durante um curto período durante a manhã".

O Departamento de Eleições e Registo do condado de Fulton solicitou uma ordem judicial para que estas secções estejam abertas até recuperarem o tempo em que estiveram encerradas.

A Polícia recordou que a interrupção do processo eleitoral está considerada um crime e qualquer indivíduo considerado culpado de realizar "ameaças disruptivas" será acusado.

As urnas abriram hoje na Geórgia sob muita atenção dos observadores, uma vez que o sentido de voto deste Estado não está adquirido - o chamado Estado 'swing' [oscilante, variante] -, depois de já terem votado antecipadamente mais de metade dos eleitores, e onde os dois principais candidatos estão virtualmente empatados.

Com 16 votos no colégio eleitoral, a Geórgia é um dos sete Estados onde predomina a incerteza sobre o voto final, a par de Nevada, Arizona, Wisconsin, Míchigan, Pensilvânia e Carolina do Norte.