Bolieiro diz que Açores querem liderar pelo exemplo no "conhecimento e na gestão" do mar

O presidente do executivo açoriano, José Manuel Boleiro, disse hoje que a região pretende "liderar pelo exemplo no conhecimento e na gestão" do mar", que considera "um ativo estratégico" para os arquipélagos dos Açores e da Bermuda.

"Os Açores estão prontos para liderar pelo exemplo no conhecimento e na gestão do mar", afirmou hoje o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) no final de uma visita oficial à Bermuda.

Segundo um comunicado do executivo regional, José Manuel Bolieiro também sublinhou o papel dos Açores "como uma plataforma central para a economia azul e a inovação no Atlântico".

No âmbito da deslocação, o presidente do Governo Regional dos Açores reuniu-se com o primeiro-ministro da Bermuda, David Burt, que esteve acompanhado pelo vice-primeiro-ministro, Walter Roban, e pelo ministro dos Transportes, Wayne Furbert.

Durante o encontro, "foi reforçada a vontade de aprofundar a amizade e cooperação entre os dois arquipélagos do Atlântico Norte", de acordo com o Governo dos Açores.

Na nota é ainda referido que o líder do executivo açoriano destacou a importância do mar como "um ativo estratégico" para ambos os arquipélagos, salientando o potencial da Bermuda "em beneficiar do conhecimento científico e da posição geoestratégica dos Açores".

A visita "abriu portas para futuras colaborações nas áreas da ciência e tecnologia, especialmente em projetos ligados à investigação espacial e à inovação tecnológica", adianta o executivo de coligação.

Ainda segundo José Manuel Bolieiro, pretende-se "consolidar os Açores como referência no Atlântico", apostando em sinergias que "possam beneficiar ambos os arquipélagos".

O governante também reiterou o convite ao primeiro-ministro David Burt para visitar os Açores, para "aprofundar a relação entre as duas regiões".

"Entre as ideias discutidas, foi ainda abordada a possibilidade do estabelecimento de voos diretos entre os Açores e a Bermuda, de modo a facilitar o fortalecimento dos laços culturais e económicos", acrescenta o executivo açoriano.

No encontro, José Manuel Bolieiro comprometeu-se a "intermediar uma solução" para o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Portugal e Bermuda, uma questão que "tem afetado a mobilidade dos cidadãos dos dois territórios".

"Disponibilizo-me para intermediar a solução que for possível entre os governos português e bermudiano", afirmou.

A visita do presidente do Governo dos Açores à Bermuda começou na sexta-feira.

A deslocação de José Manuel Bolieiro assinalou os 175 anos de emigração açoriana para o território e pretendeu fortalecer laços e projetar as potencialidades da região.

As Bermudas foram o terceiro grande destino da emigração açoriana, a partir de 1849.