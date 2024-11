Governo dos Açores diz que vinhos da região estão a afirmar-se

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas considerou que os vinhos dos Açores estão a fazer um percurso "muito seguro e sólido" na afirmação no mercado nacional e internacional.

Berta Cabral apontou os "passos significativos que os Açores têm dado na produção de vinhos com muita qualidade" e com "parceiros extraordinários que têm levado o nome da região mais longe, quer a nível nacional, quer a nível internacional".

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas falava na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, na abertura do evento "Wine in Azores".

Berta Cabral afirmou que o evento "ajuda a promover não só os vinhos que vêm até à região, mas também a incentivar os vinhos produzidos nos Açores".

"Quer os vinhos do Pico, quer os da Graciosa, quer os da Terceira, quer também em parte os de São Miguel estão a fazer um percurso muito seguro e sólido para se afirmarem no panorama nacional dos vinhos portugueses", disse.

Para a responsável pela pasta do Turismo, o evento tem como dimensões a promoção da cultura da vinha e da produção do vinho nos Açores, sendo "mais uma oportunidade para a promoção turística dos Açores em época baixa".

De acordo com Berta Cabral, para haver turismo todo o ano e em todas as ilhas, há que "explorar as potencialidades de cada ilha, sobretudo as que marcam a estação baixa, ou seja, o inverno, para poder-se ter eventos âncora que sejam apelativos ao turista que visitam nesta época do ano".