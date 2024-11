Varandas diz estar certo de que Amorim e jogadores querem ser bicampeões

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse na sexta-feira estar certo de que Rúben Amorim e os jogadores querem ser bicampeões nacionais de futebol e que o técnico terá sempre um "selo" do clube na sua vida.

No dia em que a saída do treinador para o Manchester United foi oficializada, o líder dos 'leões' foi à sala de imprensa do Estádio José Alvalade confirmar que "apenas foi antecipado em sete meses o que já estava a ser preparado", mas não confirmou o nome do próximo treinador.

"Já ouvi muitas opiniões, que o ideal era sair já... Eu respeito essas opiniões, mas o meu papel é defender o Sporting e ninguém melhor do que eu conhece o meu treinador, o seu profissionalismo e tenho a certeza de que este treinador e estes jogadores querem ser bicampeões", atirou Frederico Varandas, perante toda a direção do clube, que se sentou na primeira fila do auditório do Estádio José Alvalade.

Numa intervenção inicial, Varandas lembrou ainda que Rúben Amorim sai como "o segundo treinador com mais jogos na história do Sporting" e considerou que, "com todo o respeito pela sua carreira de jogador, daqui a muitas décadas será recordado como treinador".

"E foi o Sporting que arriscou e investiu num jovem treinador com apenas oito jogos na I Liga. O que vai ser contado é que Rúben Amorim tem e terá sempre um selo de Sporting na sua vida. E a história do Sporting também terá sempre um selo de Rúben Amorim", reconheceu.

Depois, instado a confirmar se o atual treinador da equipa B, João Pereira, será o sucessor de Rúben Amorim na equipa principal, Varandas limitou-se a dizer que o próximo técnico "será anunciado no dia 11 de novembro", um dia após a visita do Sporting ao Sporting de Braga, para a I Liga, que será o último jogo de Amorim no banco dos 'verdes e bancos'.

Contudo, o presidente 'leonino' vincou que a solução escolhida e que será anunciada dentro de 10 dias "era a que já estava a ser preparada para o verão de 2025", quando Amorim deixasse o clube. De resto, foi o próprio treinador, momentos antes, a revelar que, no arranque da época, tinha comunicado ao presidente e ao diretor desportivo, Hugo Viana, que este seria o seu último ano à frente da equipa do Sporting, independentemente do que acontecesse.

O treinador Rúben Amorim assinou pelos ingleses do Manchester United até junho de 2027, deixando o comando técnico do Sporting, campeão e líder do campeonato nacional de futebol, informaram, na sexta-feira, os dois clubes.

Na nota do clube inglês é referido ainda que o técnico permanecerá nos 'leões' até 11 de novembro, pelo que ficará à frente da equipa portuguesa ainda mais dois encontros, um para a Liga dos Campeões (Manchester City) e um para a I Liga (Sporting de Braga).

No primeiro encontro após a oficialização da saída do treinador para Inglaterra, o Sporting venceu o Estrela da Amadora por 5-1, na sexta-feira, na 10.ª jornada da I Liga, e manteve o pleno de vitórias no campeonato, que lidera com 30 pontos.