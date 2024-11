Figueira da Quinta Deão é uma das finalistas do concurso ‘Árvore do Ano 2025’

A Câmara Municipal do Funchal informa que a Figueira da Quinta Deão é uma das 10 finalistas nacionais do concurso Árvore do Ano 2025, realizado em Portugal pela União da Floresta Mediterrânica (UNCA).

Em nota emitida, a autarquia explica que o concurso elege anualmente uma árvore representante de Portugal ao concurso European Tree of the Year, que tem como objectivo destacar a sua importância patrimonial natural, cultural, social e simbólica da espécie arbórea.

"A Figueira da Quinta Deão está sob a gestão da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU), do Departamento de Espaços Verdes e Ação climática (DEVAC) da Cãmara Municipal do Funchal, estando classificada pelo Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor como 'Árvore Monumental'", revela a CMF.

As votações estão abertas ao público e podem ser feitas online através da página: