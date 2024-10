Orçamento Regional para 2025 “vai trazer redução de impostos”

“Vai trazer redução de impostos” é a resposta do presidente do Governo ao aviso de José Manuel Rodrigues, líder do CDS-PP/M, que ontem afirmou que “o CDS só aprovará o Orçamento [Regional] para o próximo ano se ele trouxer um real aumento do rendimento das Famílias, com uma redução de impostos e com uma valorização dos salários e das pensões”.

“Nós já avançamos o 6.º escalão do IRS”, lembra Miguel Albuquerque, medida que visa “passar de 9%, o diferencial, para os 35%”.

Em jeito de resposta ao CDS, chama ainda a atenção para a importância desta medida, ao afirmar que a mesma “abarca rendimentos brutos da maioria da sociedade, apesar do imposto ser progressivo, acho que vai ser muito bom”, atira. Ademais, reitera o compromisso de “continuar a fazer reflectir no orçamento essa redução fiscal”.

Declarações do presidente do Governo Regional, à margem de visita à empresa Semax – Sistemas Electrónicos e Manutenção, Lda., no Funchal.