Será a Doca do Cavacas um local “lindíssimo” mas com um problema de sujidade?

No ‘Portugal Immigration News’, um canal do Facebook que promove os pontos de atracção turística do nosso país e que conta com 47 mil seguidores, a cidadã Sara Williams publicou ontem uma imagem da Doca do Cavacas, que classificou como um “lugar incrível”. A publicação mereceu alguns comentários, a maioria dos quais acrescentaram adjectvos elogiosos ao complexo balnear gerido pela empresa municipal ‘Frente Mar’, como “lindíssimo”. Mas também houve quem chamasse à atenção para o problema de poluição na zona, alertando que “aquele é exactamente o local para onde o esgoto flui e as pessoas nadam nele”. Também houve quem apontasse que o local pode ser “perigoso” e “não adequado” para as crianças. Será que existe justificação para estes alertas?

A Doca do Cavacas/Poça do Gomes é um complexo balnear com características raras. É constituído por um conjunto de piscinas naturais da Madeira, à semelhança do que acontece com o complexo balnear do Porto Moniz e Seixal (Clube Naval e Poça das Lesmas), ou o Porto das Salemas no Porto Santo. Surge como ponto de visita recomendado em muitos guias turísticos e sites online.

Apesar dessa fama internacional, frequentemente a Doca do Cavacas surge nas notícias regionais por motivos pouco favoráveis, relacionados com a detecção de focos de poluição no mar, designadamente resíduos de esgotos.

Em vários anos, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) classificou as águas deste complexo balnear como sendo de má qualidade. Também em várias ocasiões a Câmara Municipal do Funchal interditou o acesso dos banhistas à Doca do Cavacas, devido à presença de bactérias de origem fecal. Por exemplo, no Verão de 2022 houve quatro momentos de interdição. Há, pois, motivos para associar esta praia a recorrentes problemas de poluição.

Há também notícias de alguns acidentes na referida praia ao longo dos anos. No entanto, não é possível chegar a uma conclusão segura sobre uma eventual perigosidade acrescida deste local, por falta de termo de comparação.

Abaixo apresentamos excertos de notícias do DIÁRIO relacionadas com situações de poluição e acidentes registados na zona da Doca do Cavacas nos últimos dez anos.

NOTÍCIAS SOBRE POLUIÇÃO

20/05/2015

Quatro praias da Região com água de má qualidade

Quatro das seis praias portuguesas com água de ‘má’ qualidade estão na Madeira. Duas no Funchal - Poças do Gomes/Doca do Cavacas e praia do Gorgulho (Gavinas) – e outras tantas em Machico – S. Roque e Banda d`Além – revelou ontem a Quercus. Esta avaliação resulta das análises recolhidas nos últimos quatro anos (de 2011 a 2014) e foi feita de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A alegada má qualidade destas quatro praias madeirenses reflecte problemas com as obras na costa do Sudeste da ilha e provenientes das ribeiras que desaguam próximo dos espaços balneares afectados, de acordo com os responsáveis locais. O presidente da Frente MarFunchal, Carlos Jardim, explicou que as praias em questão “estão fortemente condicionadas pela quantidade de obras que a costa sul da ilha tem tido nos últimos anos”, obras que acabam por “condicionar bastante a água do mar”, o que, aponta, é uma situação que acontece “de há alguns anos a esta parte”. Na opinião deste responsável, a Doca do Cavacas é bastante “condicionada pelas correntes” e pela ribeira dos Socorridos, que “acaba por ser um ponto negro” ao trazer água contaminada e “dificultando bastante qualquer tipo de intervenção”.

31/05/2016

Esgotos na origem da má qualidade balnear

Esgotos directamente lançados ao mar são a provável causa da ‘má’ qualidade da água balnear que tem persistido nos últimos anos nas praias do Gorgulho e Doca do Cavacas. A suspeita, que de resto é comum à generalidade dos banhistas que frequentam as referidas águas balneares, foi assumida ontem pela directora regional de Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), à entrada para a sessão de ‘Preparação da Época Balnear 2016’, que juntou as entidades envolvidas na gestão das águas balneares. Alguns dos possíveis focos de poluição que colocam a Madeira como a Região do país com mais praias na ‘lista negra’ “já estão identificados”, assegurou Susana Fontinha, ao mesmo tempo que alertava para a necessidade de haver “uma maior atenção a aspectos relacionados com o saneamento básico”, lembrando que compete sobretudo às autarquias a “responsabilidade directa” no que diz respeito à gestão da rede de esgotos e estações elevatórias (…). Em relação à Doca do Cavacas, [o administrador da FrenteMar Funchal, Carlos Jardim] ‘culpou’ o ribeiro da Vitória, nas imediações da Ribeira dos Socorridos, como sendo responsável pelo maior parte do foco de poluição, que devido às correntes marítimas, arrastam a poluição para a zona balnear.

06/09/2016

Doca do Cavacas com água conspurcada

É uma situação que deixou os banhistas da Doca do Cavacas muito incomodados e incrédulos. Durante o dia de ontem, a praia foi vítima de descargas que conspurcaram a água. Já não é a primeira vez que esta praia é apontada como tendo uma má qualidade balnear devido às descargas de esgotos.

09/05/2017

Funchal tem as piores águas da Madeira e de Portugal

Embora a evolução global da qualidade das águas balneares seja positiva há, contudo, a destacar as duas praias do Funchal que continuam com águas de má qualidade: Doca do Cavacas e Gorgulho. Em 2016, essas praias do Funchal eram as únicas águas balneares costeiras com essa classificação em todo o território nacional.

15/07/2017

José Manuel Rodrigues em artigo de opinião

A interdição da praia da Doca do Cavacas a banhos. Que mistério ali se passa para ninguém descobrir a origem da poluição daquelas águas?

23/06/2019

Peixes mortos na Doca do Cavacas

Alguns banhistas que, ontem, optaram por se deslocar às piscinas da Doca do Cavacas, no Funchal, encontraram “todos os peixes mortos”. De acordo com uma leitora do DIÁRIO, “centenas de peixes estavam mortos na água, o que pode representar um crime ambiental”. Os banhistas colocam em causa a qualidade da água destas piscinas naturais.

12/08/2021

Doca do Cavacas desaconselhada a banhos

A Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, identificou, no âmbito do controlo regular à qualidade das águas balneares da Região, “a ocorrência de contaminação microbiológica, cujos parâmetros estão acima dos limites definidos pela lei” na praia Poça do Gomes- -Doca do Cavacas, no Funchal. Por este motivo, informou que “esta praia estará desaconselhada a banhos até à próxima sexta- -feira, altura em que o resultado das novas amostras recolhidas será conhecido”. A Secretaria de Ambiente já informou a CMF.

30/06/2022

Doca do Cavacas interdita a banhos

A zona balnear da Doca do Cavacas, no Funchal, está interdita a banhos, segundo informação divulgada pela Câmara Municipal do Funchal, através da empresa municipal Frente MarFunchal, que tem à sua responsabilidade a gestão dos complexos balneares. O motivo da interdição prende- -se com poluição na água do mar, detectada no seguimento das vistorias quinzenais realizadas pela Direcção Regional de Saúde às águas balneares na Madeira e Porto Santo. Em nota enviada à comunicação social, a autarquia revela que “os valores detectados na análise, em laboratório, determinam, de acordo com a lei, que seja hasteada a bandeira vermelha até ser realizada nova análise para verificação do estado das águas, tendo sido recolhida nova amostra ao fim da manhã, sendo os resultados conhecidos na manhã da próxima sexta-feira, ficando até lá o complexo balnear interdito a banhos para preservação da saúde pública dos banhistas”. A mesma fonte revela que a Câmara Municipal do Funchal, em conjunto com a Frente MarFunchal que gere o espaço, efectuaram, de imediato, uma verificação e fiscalização às instalações da praia e do restaurante ali existente, não tendo sido detectada nenhuma anomalia, nem qualquer ocorrência nos últimos dias nas estações elevatórias existentes. “A fiscalização da Câmara Municipal do Funchal concentra-se agora nas zonas circundantes, nomeadamente a leste da Doca do Cavacas, para o lado do Funchal, de onde parece provir a sujidade ali identificada”, revela a CMF. Até serem conhecidos os resultados da contra-análise a praia continuará aberta ao público, mas condicionada à não utilização para banhos no mar e nas piscinas naturais.

28/07/2022

Doca do Cavacas interdita a banhos

Devido à detecção de poluição nas águas do mar, a praia da Doca do Cavacas foi, ontem, interdita temporariamente a banhos. Esta decisão ocorreu no seguimento das vistorias quinzenais realizadas pela Direcção Regional de Saúde às águas balneares na Madeira e Porto Santo. Segundo um comunicado enviado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), os valores detectados na análise, em laboratório, determinam que, de acordo com a lei, “que seja hasteada a bandeira vermelha até ser realizada nova análise para verificação do estado das águas, tendo sido recolhida nova amostra ao fim da manhã”. Os resultados serão conhecidos na manhã da próxima sexta-feira, ficando até lá interdito a banhos para preservação da saúde pública dos banhistas. A CMF em conjunto coma Frente MarFunchal está a diligenciar uma “grande acção de vistoria”, a todas as moradias e infraestruturas nas áreas circundantes, na tentativa de encontrar a origem da contaminação. “Até serem conhecidos os resultados da contra-análise a praia continuará aberta ao público, mas condicionada à não utilização para banhos no mar e nas piscinas naturais”, conclui o comunicado.

29/07/2022

Apelo sobre Poças do Governador

Bruno Pereira também lançou um apelo relacionado com as Poças do Governador - Doca do Cavacas. O vereador pede a toda a gente, particulares, empresas e associações de regantes que tomem todos os cuidados para que não sejam fonte de poluição para as águas balneares. O autarca informa que as análises efectuadas deram resultados ligeiramente acima dos valores legais permitidos, o que é interpretado como um ligeiro foco de poluição e não, por exemplo, uma ruptura na rede de esgotos. Quando isso acontece, os valores obtidos são 15 a 20 vezes mais elevados do que os que estão em causa. O apelo do vereador resulta do facto de haver, em duas semanas consecutivas, um problema semelhante e no mesmo espaço. A origem está, muito provavelmente, em terra e não no mar, o que, em teoria, também podia ser.

11/08/2022

Doca do Cavacas recebe nova interdição

É uma das grandes atracções turísticas da Madeira no Verão e considerado um dos sítios mais apetecíveis na Madeira para fotografar, sendo, por isso, um dos locais mais procurados tanto por banhistas como por turistas e ‘influencers’ que visitam a Região neste período de férias. No entanto, pela terceira vez este ano, a Praia da Doca do Cavacas encontra-se, temporariamente, interdita a banhos, devido à detecção de poluição nas águas do mar. “Dando cumprimento à deliberação emanada hoje [ontem] pela Direcção Regional de Saúde a Frente MarFunchal hasteou a bandeira vermelha nesta praia após as análises periódicas terem detectado sujidade na água. A análise reporta-se ao dia 8 de Agosto e foi feita nova recolha esta manhã para contra-análise. Conforme os resultados desta contra-análise, cujos resultados serão conhecidos na próxima sexta-feira, informaremos da reabertura do acesso ao mar. A praia continua aberta estando apenas vedado o acesso a banhos”, pode ler-se na publicação feita nas redes sociais da instituição que procede à administração e gestão das praias e complexos balneares da capital madeirense. No passado mês, esta praia esteve interdita entre os dias 27 e 29 de Julho, devido à detecção de poluição nas águas do mar naquela zona, identificada durante as vistorias quinzenais realizadas pela Direcção Regional de Saúde às águas balneares na Madeira e Porto Santo. Também pelo mesmo motivo, no mês de Junho, esta zona balnear, também conhecida por ‘Poças do Gomes’, teve proibida a sua utilização a banhos durante os dias 29 de Junho e 1 de Julho. Porém, este problema não é de agora e também no ano transacto, mais precisamente em Outubro, a sujidade no mar na ‘Doca do Cavacas’ deixou vários banhistas indignados, conforme o DIÁRIO fez saber na altura. No mesmo ano, em Agosto, a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas já tinha desaconselhado os banhos, devido à “ocorrência de contaminação microbiológica, cujos parâmetros estavam acima dos limites definidos pela lei”.

13/08/2022

Doca do Cavacas reaberta a banhos

A praia da Doca do Cavacas voltou a reabrir a banhos, após ter sido hasteada bandeira vermelha devido a ter sido detectada sujidade na água. Num comunicado colocado na rede social Facebook, a Frente Mar Funchal revela que o “resultado da contra-análise efectuada às águas indica que estão limpas e próprias para banhos estando assim a praia a funcionar normalmente”. Esta não é a primeira vez, este ano, que após o IASAÚDE realizar análises à água desta praia, fica interdita aos banhistas. Segundo o que foi possível apurar, a origem desta contaminação não é do complexo balnear. Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou que já foram realizadas diversas diligências “em linhas de água, rede de águas pluviais e residuais, bem como em residências e infra-estruturas particulares, em conjunto com a ARM (Água e Resíduos da Madeira) e a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas usando, inclusive, robótica com câmaras de controlo remoto, em várias condutas da rede”, todavia ainda não foi possível apurar as causas e a origem em concreto dos vários focos de poluição detectados. Ainda assim, refere que existem “suspeitas, não comprovadas, relacionadas com o regadio e a fertilização dos solos agricultáveis”. A autarquia explica ainda que vai continuar a diligenciar, em articulação com outras entidades, várias iniciativas de fiscalização, estando “ciente que é um problema complexo, de difícil detecção”, conclui.

25/08/2022

Doca do Cavacas interdita a banhos pela quarta vez

A praia da Doca do Cavacas, também conhecida como Poças do Gomes, está novamente interdita a banhos. A quarta vez desde que arrancou a época balnear este ano. Rui Cortez, administrador da Frente MarFunchal, referiu à TSF que “a sujidade vem da zona Oeste, passa ao largo da Praia Formosa, mas acumula na doca e é ali é que é feita a recolha pela Direcção Regional de Saúde”. Além disso, explicou que “é uma coincidência ter sido sempre às segundas-feiras”, o que suspeita poder estar relacionado com descargas de águas de rega que têm datas também programadas para passar na levada. “Não sabemos ainda a origem, estamos a tentar descobrir há dois meses, mas a Direcção Regional de Ambiente tem uma forte suspeita de que poderá estar a vir de zonas de serra, de montanha ou mesmo mais próximo, de descargas de habitações junto a levadas”. O responsável alertou ainda para o facto de ainda haver habitações na Região que não têm saneamento e que se situam nas serras junto às levadas, admitindo ter conhecimento de que há casas que fazem descargas nas levadas e “vem tudo bater ao mar”.

26/08/2022

Levantada interdição na Doca do Cavacas

A praia da Doca do Cavacas, que na quarta-feira esteve interdita a banhos pela quarta vez desde o início da época balnear, já foi reaberta a banhos, informou a Frente MarFunchal. Adiantou na mesma nota que “o resultado da contra-análise efectuada às águas indica que estão limpas e próprias para banhos, estando assim a praia a funcionar normalmente”. Tal como o DIÁRIO noticiou, Rui Cortez, administrador da Frente MarFunchal, alertou para o facto de “ainda haver habitações na Região que não têm saneamento”.

06/05/2023

Não há contaminação fecal na turvação da água

Não há contaminação fecal na água do mar apesar da recorrente turvação generalizada que vem apresentado junto à costa, assegura a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Esta é a conclusão das mais recentes análises realizadas com amostras recolhidas na última terça-feira em 11 locais com espumas/manchas ao longo da costa sul da Madeira, entre Machico e a Ribeira Brava, incluindo amostras das águas do Clube Naval do Funchal e da Praia Formosa, espaços balneares que suscitaram apreensão e críticas por parte de alguns banhistas. Através da Direcção Regional de Ambiente, comunicou ontem que os resultados laboratoriais (feitos por entidade independente e acreditada) revelaram “a inexistência de contaminação fecal”. Mar manchado de desconfianças Entretanto a recorrente tonalidade acastanhada que tem vindo a ‘pintar’ a orla costeira, com particular impacto na parte Oeste do Funchal, voltou esta sexta-feira a afugentar banhistas que se dirigiam para o complexo da Doca do Cavacas. O aspecto pouco (ou nada) apelativo da água do mar, mesmo sendo ‘natural’, continua a motivar muitas desconfianças quanto à origem da turvação marítima.

16/08/2024

Duas águas balneares de má qualidade

Com as análises mais recentes, chegaram a ser temporariamente interditas ou desaconselhadas a banhos as praias da Ribeira das Galinhas e da Doca do Cavacas

No sítio da Internet ‘Praias de Portugal’, da responsabilidade da APA, podem ser consultadas as informações relevantes sobre cada uma das 61 águas balneares apontadas para a Madeira, entre as quais a qualidade das mesmas. Numa consulta rápida, podemos aferir que a maioria das águas balneares da Região têm uma água de qualidade ‘Excelente’, apenas quatro são têm ‘Boa’ qualidade, enquanto duas têm ‘Má’ qualidade. As quatro águas balneares/praias que apresentam qualidade ‘Boa’ são Praia do Gorgulho, no Funchal; a praia do Galo Mar, em Santa Cruz (Caniço); e a Praia de São Roque, em Machico. Juntam-se a estas uma praia do Porto Santo, a saber, o Porto das Salemas. As duas que foram consideradas de ‘Má’ qualidade são a Poças do Gomes - Doca do Cavacas, no Funchal, e a Praia do Vigário, em Câmara de Lobos. Apesar de as análises mais recentes feitas à água destas duas últimas águas balneares terem derivado numa classificação de ‘Má’ qualidade, as mesmas não deixam de estar adequadas para banhos, conforme apontado nas várias informações da APA.

Nas análises realizadas este ano, houve duas águas balneares na Madeira onde o banho chegou a estar desaconselhado ou proibido num curto período. Foi o caso das Poças do Gomes - Doca do Cavacas e da praia da Ribeira das Galinhas, no Paul do Mar, concelho da Calheta, que até tinha uma classificação anual de ‘Excelente’. A primeira no período compreendido entre 22 e 27 de Julho, tendo registado valores aumentados de ‘Escherichia coli’ (736) e Enterococos Intestinais (415), na amostra colhida a 22 de Julho; a segunda entre 8 de Julho e 14 de Julho, com presença elevada de ‘Escherichia coli’ (1.108), na amostra colhida a 9 de Julho.

NOTÍCIAS SOBRE ACIDENTES

09/07/2014

Duas vítimas de queda assistidas no hospital

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ontem a socorrer duas vitimas de queda no concelho do Funchal. Uma das situações ocorreu na Doca do Cavacas, quando um jovem de 17 anos se desequilibrou e sofreu uma lesão num joelho. A vítima foi socorrida no local e depois transportada de ambulância para o serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça

18/07/2015

Criança bate com a cabeça ao mergulhar

Um menino de oito anos sofreu, na tarde de ontem, um corte no couro cabeludo, após efectuar um mergulho nas piscinas da Doca do Cavacas. Os B.M.F tomaram conta da ocorrência e a criança foi transportada para o hospital. O rapaz estava consciente mas queixava-se com algumas dores.

09/03/2017

Mulheres vítimas de quedas socorridas por bombeiros

Os Bombeiros Municipais do Funchal foram ontem chamados para socorrer duas mulheres vítimas de quedas no Funchal. O primeiro alerta foi dado às 11h25, dando conta de que uma turista havia caído na Doca do Cavacas, queixando-se de dores no braço direito. Os bombeiros deslocaramse ao local com uma ambulância e asseguraram o transporte da vítima até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.

10/10/2017

Turista sofre queda na Doca do Cavacas

Uma turista, de nacionalidade alemã, caiu ontem de manhã na Doca do Cavacas e sofreu algumas escoriações. A mulher apresentava também suspeita de fractura numa perna, motivo pelo qual foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

27/04/2018

Estrangeiro caiu no acesso à Doca do Cavacas

Um homem de nacionalidade estrangeira sofreu uma queda, ao final da tarde da passada quartafeira, no acesso à Doca do Cavacas, e foi transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O turista apresentava um corte no sobrolho e foi primeiramente socorrido por nadadores-salvadores que se encontravam no complexo. A vítima tinha 75 anos. De seguida, foi assistido por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa que asseguraram o seu transporte para o hospital, onde recebeu tratamento.

26/07/2018

Mergulhou e bateu com a cabeça

Um homem foi ontem à tarde transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de um mergulho mal calculado, na Doca do Cavacas. A vítima, cuja idade não foi possível apurar, mergulhou nesta praia por volta das 16 horas, mas bateu com a cabeça no fundo e sofreu um corte no couro cabeludo. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para o sucedido e mobilizaram para o local uma ambulância. Também, ontem de manhã, uma mulher sentiu-se mal quando estava a nadar no mar do Clube Naval do Funchal. A banhista foi retirada da água pelos nadadores-salvadores e assistida por uma médica que se encontrava no local. Posteriormente, chegaram os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que a transportaram para o hospital.

11/07/2019

Mergulho fere rapaz na Doca do Cavacas

Um mergulho mal calculado, na Doca do Cavacas, provocou ontem ferimentos a um rapaz de 20 anos. A vítima bateu com a cabeça no fundo e, como apresentava suspeita de fractura do nariz, teve de ser socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal. Depois de receber os primeiros socorros o jovem foi transportado para o hospital.

17/03/2024

Rapariga em apuros na Doca do Cavacas

Uma rapariga que estava a nadar no mar da Doca do Cavacas ficou ontem à tarde em apuros devido à forte ondulação nessa zona. Segundo um banhista, a jovem era a única que se encontrava no mar e ficou aflita, tendo sido salva pelo Sanas que colocou de imediato uma escada de emergência para a ir buscar.