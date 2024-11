Médica Marta Dora Ornelas é nova directora dos Centros de Saúde do Bom Jesus, Monte e São Roque

A médica Marta Dora Ornelas assumiu funções como nova diretora dos Centros de Saúde do Funchal, Zona I, que corresponde aos centros de saúde do Bom Jesus, Monte e São Roque, revelou hoje o Serviço de Saúde da Região (SESARAM).

A médica recém-nomeada iniciou funções no Serviço de Saúde da RAM em 2007, tendo adquirido o grau de especialista no ano de 2012.

Marta Dora Ornelas é assistente graduada em Medicina Geral e Familiar desde 2022 e já exercia a sua actividade enquanto médica na zona onde passa a ter as novas responsabilidades de coordenação.

"A nova directora dos Centros de Saúde do Funchal, Zona I, já reuniu com as equipas dos respectivos centros e abordou algumas questões referentes ao funcionamento e à reorganização das unidades de saúde", revela ainda o SESARAM.