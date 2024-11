Mais de 43.250 mortos em Gaza desde início da ofensiva militar

Mais de 43.250 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva militar que Israel mantém no território palestiniano há mais de um ano, anunciou hoje o Ministério da Saúde local.

"Pelo menos 55 pessoas morreram nas últimas 24 horas", indicou hoje em comunicado o Ministério da Saúde local, tutelado pelo grupo extremista palestiniano Hamas, que controla o enclave desde 2007.

Desde o início da ofensiva militar israelita, 43.259 pessoas morreram na Faixa de Gaza e 101.827 ficaram feridas.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar contra o enclave palestiniano com mais de dois milhões de habitantes.

Devido à guerra, Gaza está também a enfrentar uma crise humanitária sem precedentes, com milhares de pessoas a necessitarem de ajuda urgente, segundo as organizações internacionais.

O conflito em Gaza tem desestabilizado toda a região do Médio Oriente.