Grupo de Cultura Popular celebrou São Martinho em Londres

O Grupo de Folclore Cultura Popular de Londres organizou a festa de São Martinho para a comunidade madeirense no salão dos Scalabrini Fathers, no centro de Londres. No evento, participaram mais de duas centenas de pessoas, e a festa contou com a actuação de um grupo de folclore e do grupo musical 'Amigos da Música', que vieram directamente da Madeira para este evento, além do artista Diogo Freitas, natural de Câmara de Lobos.

O emigrante madeirense João Ascenso, actual presidente do grupo de folclore, disse que este ano seria a última iniciativa naquele espaço. “O nosso grupo tem promovido diversas actividades culturais e festas temáticas para a comunidade. O nosso objectivo é preservar e transmitir as nossas tradições às gerações mais novas, além de viver e celebrar os diversos acontecimentos que marcam o ano, tal como acontece na Madeira”, acrescentou.

João Ascenso salientou que, nessa festa, podemos viver e reviver as tradições, assando castanhas e celebrando com vinho. “E não faltou o bacalhau, entre outros pratos típicos”, concluiu.