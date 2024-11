PCP aponta "fraudes políticas da actual governação"

Foi no âmbito de uma reunião da Direção Regional que o PCP apontou "fraudes políticas da actual governação, sendo a derrapagem financeira nas obras de construção do Novo Hospital da Madeira um dos casos mais escandaloso". Edgar Silva afirma que "os três principais objetivos dos projetos de desenvolvimento regional definidos pelo governo de Miguel Albuquerque tão cedo não terão concretização".

O coordenador regional do PCP diz que "nenhum dos três maiores objectivos desta governação, apoiada pelo CDS, e que tem contado com a legitimação parlamentar garantida pelo PAN, Chega e IL, terá concretização". "Nem a conclusão, dentro dos prazos inicialmente previstos, da construção do Novo Hospital da Madeira; nem a resolução do problema da habitação; nem a aprovação de uma nova Lei das Finanças Regionais, terão nos próximos tempos concretização", indica.

"Por isso, a cada uma destas fraudes políticas correspondem duros golpes contra o interesse público e contra objetivos do desenvolvimento humano e social das populações", considera Edgar Silva, acrescentando que, além dos prazos não serem cumpridos, as obras do novo hospital apresentam já uma "derrapagem financeira".

A obra, que tinha custos previstos que rondavam os 350 milhões de euros, poderá chegar aos 600 milhões de euros. Estaremos em face de uma situação escandalosa de descalabro no uso de dinheiros públicos. Importa alertar para o facto de que esta inaceitável derrapagem financeira não se fica a dever à revisão de preços, não resulta do aumento dos preços dos materiais de construção. Da revisão de preços, quando muito, os encargos levariam a que a obra do Novo Hospital se aproximasse dos 400 milhões de euros. Ou seja, o que está em causa é a montagem de um esquema para que os dinheiros públicos sirvam interesses instalados. Há, sim, uma engrenagem instalada para que a gigantesca derrapagem financeira nas obras do Novo Hospital da Madeira favoreça interesses estranhos ao interesse público. Edgar Silva

Segundo o dirigente do PCP, "passar da casa dos 300 milhões de euros para valores na casa dos 600 milhões de euros é uma das fraudes políticas que, pela escalada da derrapagem financeira, não só deveria ter consequências políticas, como também deveria requerer uma intervenção urgente por parte do Ministério Público".

Edgar Silva afirmou ainda que "outra das fraudes do governo PSD/Madeira e dos seus apoiantes no Parlamento, é a falsa promessa de solução para os meios de financiamento para as Autonomias". "Nem haverá tão cedo uma nova Lei de Finanças Regionais, nem a Região Autónoma terá nos próximos tempos os meios adequados para responder a necessidades de desenvolvimento. Esta é mais outra das fraudes políticas do governo presidido por Miguel Albuquerque", terminou.