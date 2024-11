PCP considera que "as respostas aos problemas da Região exigem outra política"

O PCP considera, hoje, através de comunicado, que as respostas aos problemas da Região exigem outra política. "Uma política inseparável do reforço do PCP e da CDU e dos seus deputados, de uma verdadeira força de alternativa que com coerência fez, faz e fará frente ao PSD, a força de esquerda com o que os trabalhadores e o povo podem contar", aponta o partido.

O partido considera que o combate aos problemas que afectam a Região é inseparável da demissão do actual Governo Regional e da interrupção desta política. "A entrada em funções do atual Governo Regional, após eleições com origem numa mega investigação judicial ainda não concluída, só foi possível com a cumplicidade e a conivência do Chega que viabilizou o seu programa, a entrada em funções e o prosseguimento da sua política", aponta.

É difícil não ver nesta iniciativa associada à “moção de censura” mais que uma manobra deste partido, tanto mais quanto é conhecida a sua identificação com o que de essencial as opções do PSD significam. Na verdade, basta olhar para os que hoje se apresentam como do Chega e o que programaticamente defendem para se perceber que têm origem na barriga da mesma mãe, o PSD e o seu lastro de negociatas e desprezo pelos interesses populares. PCP

Para o PCP a "manobra" de adiamento da moção de censura tem por objectivo "prolongar a vida do governo de Albuquerque, dar tempo a novas jogadas para procurar sobreviver no pântano de promiscuidade que o envolve". Esta é considerada uma "violação do regimento da ALRAM e dos prazos imperativos que coloca". "Uma manobra que só tem viabilidade porque PS e JPP lhe dão cobertura a pretexto da aprovação do Orçamento Regional e que expõe uma confissão declarada de demissão no combate ao PSD e ao seu governo", acusa.

"Quem se pretende em palavras apresentar como “oposição”, mas admite como bom para Região, para os madeirenses e porto-santenses possibilitar que o Orçamento Regional seja aprovado pela atual maioria só o pode fazer porque sabe que partilha no essencial das mesmas opções que PSD e CDS", termina.