Confraria da Truta e da Sidra realizou encontro mensal no Porto da Cruz

A Confraria da Truta e da Sidra realizou o seu habitual convívio mensal ontem, 29 de Novembro, aproveitando para dar as boas-vindas a três novos confrades, já com o espírito natalício. Os novos confrades são Maria Mercês Dias e Amândio Francisco, de Santa Cruz e ainda Fábio Rodrigues, de Machico.

Savino Correia, Director Regional do Trabalho e da Ação Inspectiva, em representação do Governo Regional, ressalvou o facto de o menu do jantar ter sido confeccionado com produtos madeirenses como a sidra de São Roque do Faial, as trutas do Seixal e as maçãs da Camacha. Este tipo de iniciativas, considera, são importantes para valorizar este sector na Região.

Por seu lado, o Confrade Mor, Gonçalo Jardim, louvou a persistência dos confrades em participar nas várias iniciativas da confraria e da Casa do Povo. Deu as boas vindas aos novos confrades alertando os presentes que todos são embaixadores da Truta e da Sidra. E, porque o Natal se aproxima, aproveitou o momento para desejar Boas Festas a todos.

Por fim, o presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, aproveitou o momento para divulgar as actividades que a instituição organizará nos próximos tempos. Um dos destaques é o XXI Encontro de Grupos Corais em Santana, que se realiza já no próximo dia 1, no Faial. Além disso, Convidou, haverá o lançamento da Revista'Por Terras Tabaqueiras - Bispo D. Manuel Ferreira Cabral', que terá lugar na próxima quarta-feira, 4 de Sezembro, pelas 17h30 na sede da Casa do Povo. Lembrou ainda as várias iniciativas que a Casa do Povo de São Roque do Faial organizará até ao fim do ano, nomeadamente a Romagem de Natal, Dia dos Santos Inocentes, Missa do Parto, Concurso de Presépios, dando ênfase à actividade que se desenvolve na manhã do dia 1 de Janeiro, os 'Búzios Anunciam o Ano Novo"' na madrugada do primeiro dia do ano no Pico do Arieiro.