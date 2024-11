BE afirma que PSD-M "tornou a Madeira a Indochina do mercado imobiliário"

O Bloco de Esquerda ouviu e falou com a população sobre temas da actualidade política, nomeadamente "o grave problema da habitação que, de acordo com os últimos dados, revela que o valor médio de aquisição de uma casa no Funchal ronda meio milhão de euro".

"Preços absurdos e incompatíveis com os salários de quem vive e trabalha no arquipélago. Impossível um madeirense conseguir comprar casa e até mesmo arrendar, pois o que se vê é o aumento das rendas sem qualquer explicação que não seja a ganância de senhorios", refere o partido.

Diz ainda que "os madeirenses estão a ser expulsos dos seus locais e das suas casas que são transformadas para alojamento local".

"Andamos a vender a nossa terra a fundos de investimento imobiliário e a milionários ricos que compram casas onde não vão viver, onde investem o seu dinheiro para fugir a impostos nos seus países e não trazem qualquer desenvolvimento à ilha. E que criam, inclusive, vários outros problemas que vão além do grave crise da habitação", acrescenta.

No seu entender, "o PSD-M, pela sua inacção tornou a Madeira a Indochina do mercado imobiliário".

E prossegue: "É lamentável ouvir Miguel Albuquerque vangloriar-se com o lucro do imobiliário, que beneficia um pequeno grupo de pessoas, enquanto a maioria dos madeirenses, principalmente as novas gerações, tem cada vez mais dificuldade em ter uma casa que possam pagar com os salários que auferem".

De acordo com o partido, "esta é também a marca deste governo liberal do PSD-M e das suas políticas neo-liberais, que deixam o mercado actuar sem qualquer regulação".

O principal problema da habitação não está na falta de casas, que existem. Está sim no preço exorbitante das casas e das rendas, na especulação que está a ser potenciada sem critério e sem controlo". BE

Para o Bloco de Esquerda, "é fundamental baixar os preços das casas e para que isso aconteça é necessário regular o mercado".

Isto passará por fixar tectos máximos nas rendas, para que as famílias não sejam expulsas das suas casas pela ganância do mercado; é preciso o fim dos vistos gold e a proibição da venda de casas aos residentes não habituais, ao mesmo tempo que se deve limitar a propagação do Alojamento Local, que tem feito dezenas de famílias deixar as suas casas devido ao aumento exorbitante de rendas. Também é preciso que os terrenos urbanizáveis sejam para a construção de habitação a preços controlados e que o Governo construa mais habitação social, para além do PRR". BE

Na sua óptica, "é urgente governar para as madeirenses e não para os especuladores".

Garante que "o Bloco de Esquerda estará sempre na defesa do direito dos madeirenses a uma casa que possam pagar e viver, porque as casas são para viver e não são um negócio".

"Esta acção serviu, também, para divulgar o programa 'Bloco de Notícias' que está disponível no Youtube, onde são discutidos temas da actualidade política madeirense", concluiu.