Sentido de voto no Orçamento ficará decidido amanhã na Comissão Política

A reunião da Comissão Política do PSD Madeira, convocada para esta quarta-feira, tem como principal assunto na ordem de trabalhos, decidir a orientação de voto, à proposta de Orçamento do Estado para 2025, dos deputados do PSD/M na Assembleia da República.

Isso mesmo confirmou Miguel Albuquerque esta tarde, ao assumir que o sentido de voto dos deputados do PSD/M na AR “vai ficar decidido amanhã”.

Deu a entender que os deputados eleitos pelos PSD/M vão votar a favor, uma vez que algumas questões pendentes já estão resolvidas com o Governo de Luís Montenegro.

Justifica a reunião de amanhã, que esclarece não ter carácter de urgência, para “informar a direcção do partido de quais as diligências que foram feitas no quadro orçamental da República e dar uma informação sobre como é que se processaram as negociações”.

Sobre a prorrogação do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), esclarece que na última sexta-feira, em contacto com o Ministro das Finanças, “já tínhamos acordado a urgência da prorrogação, para termos estabilidade. Felizmente essa questão está resolvida. Agora temos outras questões para resolver”, diz.

Albuquerque considera que esta questão do CINM deve ser dissociado do Orçamento por entender que “a Zona Franca é algo que está dissociado da receita e da despesa do Estado” razão para concluir que “a situação da Zona Franca é uma situação que qualquer estado de bom-senso deve prorrogar. Porquê? Por que é uma fonte de receita da Região, é um pólo de investimento e de inovação”, salienta.

Prova disso é que pese embora “todas as malfeitorias que fizeram à Zona Franca, o ano passado deu 136 milhões de euros e que o Registo [Internacional] de Navios já é o terceiro da Europa”, destacou. Além de contribuir para “postos de trabalho directos e indirectos que são quase 5 mil”, apontou.