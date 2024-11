Ministra da Administração Interna admite debater o direito à greve nas polícias

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, abriu hoje a porta à discussão sobre o direito à greve nas polícias, com o tema reclamado pelos sindicatos a figurar entre os pontos em discussão nas negociações previstas para janeiro.

"Vamos começar no dia 06 de janeiro um conjunto de revisões e é um ponto que pode estar e estará, com certeza, em cima da mesa. Neste momento não vou dizer se sim ou se não, porque vai ter de ser submetido a um estudo", afirmou a governante, em declarações a jornalistas no final do primeiro congresso da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), que decorreu este fim de semana na Faculdade de Direito de Lisboa.

Neste evento, onde marcou presença o presidente da delegação da Madeira da ASPP/PSP, Adelino Camacho, estiveram vários oradores da sociedade civil como João Proença, presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, Jorge Bacelar Gouveia, presidente do OSCOTe professor catedrático de direito e segurança, Jorge machado, jurista e ex-deputado, Bernardo Colaço, juiz conselheiro jubilado do STJ e um dos promotores do evento.