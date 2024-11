Santa Cruz não entende “qual é a dúvida” do JPP. É este o assunto que faz a manchete do DIÁRIO. Em entrevista, Élia Ascensão, vice-presidente da autarquia que se apresenta como candidata à sucessão de Filipe Sousa, diz que nunca alimentou discursos de divisão no partido. Teme “as leituras” do eleitorado se, do processo de escolha interna, sair outro nome para as Autárquicas de 2025.

Novos recordes na calha e segundo campo em 2026 é outro assunto em destaque. O Campo de Golfe do Porto Santo, que facturou no ano passado 1,2 milhões de euros e registou 33.900 voltas, vai fechar o ano com os números a superarem os de 2023, graças ao turismo da Escandinávia. A infra-estrutura, que esgota por vezes a capacidade de 200 jogadores por dia, prepara ampliação após duas décadas.

Nota ainda para o concerto de Natal do DIÁRIO que junta Rita Guerra e OCM.

Leia também sobre os madeirenses nos EUA que estão inclinados para Kamala mas Trump ainda cativa.

Quanto ao desporto, o Marítimo foi derrotado na estreia de Rui Duarte nos Barreiros.

