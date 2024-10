Baixa adesão nas greves na Saúde e na Educação

A greve dos funcionários públicos na Madeira realizada, esta quinta-feira, registou baixos níveis de adesão, segundo os dados oficiais divulgados.

Somando os períodos da manhã e da tarde, a Secretaria Regional de Educação (SRE) e a Secretaria Regional de Saúde (SRS) apresentaram escassos números de participação nas paragens convocadas pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e de Entidades com Fins Públicos e Sociais (STMO) e pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESINAP).

Na Secretaria Regional de Educação, do universo de 3.602 pessoal não docente, apenas 247 trabalhadores aderiram à paralisação, resultando numa adesão de 6,9%.

Já no sector da saúde, especificamente no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), a adesão também foi discreta. Dos 1.331 trabalhadores, apenas 57 optaram pela greve, representando 4,28% do total. Assim, 1.274 profissionais mantiveram suas actividades, assegurando a continuidade dos serviços.