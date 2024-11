Despiste de moto esta madrugada na Avenida do Infante

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados pela 1h20 deste domingo para um despiste de moto na Avenida do Infante, ao pé do Casino da Madeira.

Do acidente resultou uma vítima, um homem de 29 anos, que apresentava queixas de dores nas pernas.

Foi imobilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.