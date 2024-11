Mais de 500 imigrantes resgatados nas Canárias

Mais de 500 imigrantes foram resgatados nas águas a sul de El Hierro e a leste de Lanzarote, numa noite em que se confirmaram duas novas tragédias na Rota das Canárias, com a morte de pelo menos 61 pessoas.

O naufrágio de uma pequena embarcação provocou uma morte, enquanto na travessia de um outro barco apenas sobreviveram dez das cerca de 60 pessoas que iniciaram a viagem, noticiou a agência EFE.

Este é o balanço de dez operações de salvamento do Salvamento Marítimo durante um fim de semana em que só na tarde de sábado chegaram a El Hierro e Lanzarote 841 migrantes em 13 embarcações, mas o fluxo continuou a um ritmo constante desde a noite de sábado até domingo.

Em Lanzarote, a embarcação Regina resgatou 54 pessoas de um esquife, algumas delas na água, pelo que o navio da guarda costeira Concepción Arenal se deslocou para o local, onde recuperou mais duas pessoas com vida e outra falecida.

O Concepción Arenal resgatou mais duas embarcações com 50 pessoas cada e chegará com todos os resgatados a Arrecife ao fim da manhã.

Cerca de 375 quilómetros a sul de El Hierro, um navio mercante recolheu os dez sobreviventes de uma embarcação que partiu do Senegal com cerca de 60 pessoas, segundo a tripulação do Salvamento Marítimo.

Os sobreviventes, que informaram que cerca de 60 pessoas tinham partido do Senegal, já se encontram a bordo do navio da guarda costeira espanhola Talía, que se dirige para o porto de La Restinga, em El Hierro, onde se espera que cheguem ao início da tarde.

Por outro lado, o salva-vidas Adhara transferiu 42 pessoas para La Restinga às 22:00 horas, todos homens de nacionalidade paquistanesa e mauritana, que afirmaram ter deixado a costa mauritana em Nouakchott há cinco dias.

Às 02:00 horas de hoje, os salva vidas Mizar e Adhara chegaram com mais 150 pessoas, entre as quais nove mulheres e vários menores, resgatados de uma embarcação a 110 quilómetros da costa.

A leste de Lanzarote, o navio da guarda costeira Urania resgatou mais três embarcações: uma com 56 pessoas, outra com 43 e a última com 58, que foram desembarcadas em Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Também é esperada em Arrecife a chegada ainda hoje do barco de pesca Zerruco Erregina, que resgatou 45 pessoas de um bote.