XXX Semana Cultural da Ilha 2024 com casa cheia para assistir a debate cultural

No quinto dia da XXIX Semana Cultural da Ilha, o destaque esteve no debate 'Cultura: uma janela de oportunidades'.

A iniciativa foi moderada pela Cristina Jardim e teve como oradores Élia de Sousa, da Direcção Regional da Cultura, Rafael Mendes, presidente da Direcção da Associação de Bandas Filarmónicas da Região e Filipe Gonçalves, jornalista da RTP Madeira.

Para finalizar este dia, animação esteve a cargo do grupo 'Just Dance' do Clube Desportivo Recreativo Santanense e do tão tradicional folclore, pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana.

O evento continua amanhã com a apresentação e exibição do Filme 'Máe', com a presença do realizador João Brás e produtor Diogo Teotónio, no Salão Paroquial da Ilha, a partir das 19 horas.