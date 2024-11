"Regresso ao Marítimo? Nunca podemos dizer que desta água não beberemos"

No final da assembleia-geral do Marítimo, o antigo presidente, Carlos Pereira, que na chegada foi recebido com palmas, afirmou que não está a cogitar um regresso à liderança do clube.

"Nunca podemos dizer que desta água não beberemos, mas não está no meu horizonte esse cenário. O cenário que está é tentar que esta direcção consiga fazer aquilo que prometeu", frisou à saída do Pavilhão do Marítimo.

Os sócios do Marítimo têm que estar preocupados que esta direcção consiga atingir objectivos. Se não atingir, com certeza que haverá outras pessoas e abertura para um acto eleitorial e aí os sócios é que vão determinar Carlos Pereira, antigo presidente do Marítimo

Sócios do Marítimo aprovaram relatório e contas com 4 milhões e 800 mil euros de prejuízo Os sócios do Maritimo aprovaram o relatorio de contas do exercício de 20232024. Contas do clube que resultaram num prejuízo de cerca de 4 milhões e 800 mil euros.

No final da reunião magna, Carlos Pereira mostrou-se apreensivo com actual situação do emblema do Almirante Reis. "Todos temos que estar preocupados. Não sou só eu. Hoje sou apenas um sócio do Marítimo, mas como todos os sócios, tenho que estar preocupado. É neste contexto que decidi voltar a esta casa, para transmitir algumas recomendações e conselhos. Nada mais", afirmou.

Sobre as possibilidades de o Marítimo alcançar a estabilidade desejada ou de regressar à Primeira Liga, Carlos Pereira foi cauteloso. "Essa é uma pergunta que deve ser feita à direcção, não a mim, porque hoje sou apenas um observador", frisou.

"Se me perguntar se o resultado que era esperado está a ser alcançado, é evidente que não, porque a situação do clube assim obriga, e a classificação também nos preocupa", apontou.