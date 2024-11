Funchal celebra Dia Mundial do Saneamento com livro infantil sobre o ciclo da água

No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e em comemoração do Dia Mundial do Saneamento, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou, ontem, o livro infantil 'Puxaste o autoclismo… E agora? O Percurso das águas residuais do Funchal'. A publicação, dirigida a crianças e jovens, tem como objectivo principal a sensibilização para a importância do saneamento básico e para o uso responsável da água.

A cerimónia, que decorreu nas instalações do Pólo de Educação Ambiental de Águas Residuais do Funchal, contou com a presença da vereadora Nádia Coelho, responsável pelo pelouro das Águas, e dos autores do livro, Nuno Barros e Jorge Gonçalves.

A vereadora Nádia Coelho sublinhou a importância de celebrar o Dia Mundial do Saneamento, apesar de Portugal ter um alto nível de acesso a sistemas de saneamento básico. Relembrou que "apesar de um acesso a sistemas adequados de saneamento básico ser uma realidade generalizada em Portugal, a utilização inadequada desses sistemas ainda causa problemas, como entupimentos, poluição marinha e custos adicionais de manutenção, confundindo-se muitas vezes a sanita com um caixote do lixo.”

Na prática, o livro 'Puxaste o autoclismo… E agora?' acompanha o percurso das águas residuais desde as casas até ao mar, de forma simples e divertida, com o objectivo de despertar a curiosidade das crianças e promover a sua participação activa na protecção do ambiente.

Com esta iniciativa, a CMF reforça o seu compromisso com a educação ambiental e a promoção de comportamentos mais sustentáveis. Através de projectos como este, a autarquia pretende garantir que as futuras gerações tenham consciência da importância da água e do saneamento para a saúde pública e para a preservação do planeta.