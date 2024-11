Consórcio de promoção de turismo marítimo e costeiro nas regiões ultraperiféricas reuniu nos Açores

Entre os dias 27 e 28 de Novembro, o consórcio TWINNEDbySTARS reuniu-se na ilha do Faial, Açores, no Observatório Marinho dos Açores (OMA), para realizar a sua reunião de projeto e o último workshop de co-criação dedicado à promoção da colaboração no turismo marítimo e costeiro entre as regiões ultraperiféricas europeias.

"O evento contou com a participação especial de Agnieszka Kempny, gestora de projeto da CINEA — Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente, que apresentou a sua visão estratégica e fez uma apresentação principal sobre os objetivos da Comissão Europeia em projetos de cooperação internacional", informa uma nota emitida pela ACIF-CCIM; uma das parceiras do projecto, juntamente com a Marina do Funchal (marca que é gerida pelo Clube Naval do Funchal e Centro de Treino Mar).

Conforme contam, "o dia começou com a chegada dos participantes e as palavras de boas-vindas do anfitrião, Gilberto MP. Carreira, Direção Regional de Políticas Marítimas (DRPM Açores). Ao longo do dia, foi apresentado o ponto de situação das diferentes fases de trabalho do projeto. Foram igualmente debatidos aspetos da gestão de projetos e das estratégias de coordenação, comunicação e divulgação". E "a reunião terminou com uma sessão de acompanhamento em que os parceiros avaliaram os desafios superados, partilharam os ensinamentos retirados e definiram as próximas etapas estratégicas".

No dia seguinte, ontem, 28 de Novembro, "realizou-se o quarto seminário de co-criação do projeto. Esta reunião presencial reuniu peritos e empresas locais para trabalharem em conjunto com empresas convidadas de outras regiões e com os parceiros do projeto. O dia começou com uma receção da DRPM-Açores e uma apresentação geral do projeto por Matías M. González Hernández (ULPGC-TIDES), seguida de Xavier Martínez Sirvent (Oceano Náutico), que explicou os objetivos e os resultados esperados da sessão".

E continua: "Durante a manhã, algumas empresas partilharam as suas inovações e boas práticas. Entre os oradores contamos com Gilles Marsal, CEO da Canopee Bleue, Ana Rodrigues (ADFMA), Gisela Dionísio (Naturalista) e Misael Morales Vargas (Biosean). O espaço foi também dedicado à apresentação dos três novos produtos regionais que estão a ser concebidos em conjunto pelas empresas, com as ideias a emergirem dos workshops anteriores. Os participantes foram então imersos numa sessão de brainstorming liderada por Gerard Martínez (Oceano Náutico), onde surgiram ideias de negócio alternativas. Esta etapa levou à organização de quadros temáticos em que empresas de diferentes regiões discutiram a viabilidade, os custos, os preços, o potencial de mercado e os valores ambientais e sociais das propostas de produtos utilizando uma ferramenta de tela de três camadas. Depois, cada grupo apresentou as suas conclusões, acordos e responsabilidades conjuntas."

E prosseguiu com "uma sessão sobre normalização empresarial e certificações apresentada por Mónica Quesada (CMC). Seguiu-se a apresentação do inquérito de autoavaliação sobre circularidade e maturidade digital concebido pela ULPGC, liderado por Matías M. González Hernández (ULPGC-TIDES), que permitiu às empresas avaliar a sua situação atual e propor melhorias. A última atividade foi dedicada à conceção colaborativa de cursos de formação, uma tarefa fundamental para as próximas etapas do projeto", terminando com "um programa social e um cocktail, procurando proporcionar um espaço informal de networking para os participantes".

Com este quarto workshop, TWINNEDbySTARS "desbloqueia os próximos passos, focados na promoção dos programas de formação e no desenvolvimento dos produtos conjuntos que melhor destacam os valores da costa atlântica e das suas empresas", importando ainda referir que TWINNEDbySTARS "foi apresentado no concurso EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP, financiado pelo Programa da União Europeia".