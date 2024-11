PAN exige medidas para resolver "recorrentes falhas nos serviços do SESARAM"

O PAN Madeira veio hoje, através de comunicado à imprensa, manifestar a sua profunda preocupação com as recorrentes falhas nos serviços do SESARAM, que têm vindo a comprometer a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população da Região Autónoma da Madeira.

Entre os problemas mais alarmantes, conforme apontam, destacam-se as falhas no stock de medicamentos essenciais ao tratamento de doenças graves como o cancro, na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma situação que põe em risco o tratamento destes doentes e agrava ainda mais a vulnerabilidade dos mesmos. Este cenário é inadmissível numa região que ambiciona prestar cuidados de saúde de excelência.

Adicionalmente, continua o PAN, a falta de renovação de materiais hoteleiros básicos, como lençóis, toalhas e batas de proteção, bem como de materiais clínicos fundamentais, como andarilhos, canadianas, cadeiras de rodas e macas, evidencia a insuficiência de investimento e planeamento estratégico no setor da saúde. Esta realidade não só compromete a dignidade e conforto dos utentes, como também dificulta o trabalho dos profissionais de saúde, já sobrecarregados.

"As falhas recorrentes no SESARAM são o reflexo de uma gestão negligente que precisa de ser urgentemente corrigida. Não podemos permitir que a saúde dos madeirenses fique refém de falhas estruturais. É fundamental investir na renovação de materiais e na reposição de medicamentos para garantir cuidados de saúde dignos e eficazes." 'Vice' porta-voz do PAN Madeira, Válter Ramos

O PAN Madeira exige ao Governo Regional da Madeira acções concretas e imediatas para resolver estas lacunas, assegurando um serviço de saúde que respeite os direitos e as necessidades da população. Além disso, termina o comunicado reforçando o apelo para que se promova uma maior transparência e planeamento na gestão do SESARAM, de forma a evitar que estas situações se repitam no futuro.