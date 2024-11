Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, sábado, 23 de Novembro de 2024

Controlo de entradas no Sesaram avança 16 anos depois da lei.

Contrato que vem permitir a instalação do sistema biométrico foi submetido a visto prévio do Tribunal de Contas. O anterior foi boicotado e vandalizado por alguns trabalhadores. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Madeira é o melhor destino emergente de golfe do mundo.

Região teve noite de consagração na gala dos World Golf Awards, que decorreu no Savoy Palace. Clube de Golfe do Santo da Serra e Palheiro Golfe receberam troféus. “ Mais do que a conquista destes prémios, isto é, sem dúvida, um grande cartaz”, diz Paulo Sousa, presidente do Clube de Golfe do Santo da Serra, em entrevista ao DIÁRIO.

Restrições à contratação de funcionários.

Proposta de Orçamento da Região para 2025, que será o maior de sempre e terá um aumento expressivo do investimento, é de continuidade, mas deixa algumas marcas, como as resultantes de acordos com a oposição. Há seis medidas que beneficiam quem já trabalha no sector público.

Região é referência europeia em saúde sénior.

Madeira foi escolhida para demonstrar projecto ‘Smart Bear’. Governo e CMF entregaram ontem novos ‘kits’ com dispositivos médicos inteligentes.

