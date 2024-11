PAN denuncia "postura falaciosa e desrespeitosa" por parte de Miguel Albuquerque

O PAN denuncia, através de comunicado, aquilo que considera ser uma "postura falaciosa e desrespeitosa" por parte de Miguel Albuquerque. Em causa estão as declarações do presidente do Governo Regional na cerimónia de aniversário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, quando condicionou a actualização salarial dos bombeiros à aprovação do Orçamento Regional para 2025.

Ao afirmar que "sem orçamento, não há atualização salarial", "Miguel Albuquerque ignora que o modelo remuneratório já está em vigor e que o financiamento mínimo de 60% para as Associações Humanitárias está legalmente garantido", indica Valter Ramos, que aponta que, as suas palavras, como “sou culpado de tudo, mas não sou culpado da irresponsabilidade dos outros”, "demonstram uma tentativa de vitimização e transferência de responsabilidade, criando um ambiente de medo e incerteza entre os bombeiros".

O vice-porta-voz do PAN Madeira lembra que, a partir de 27 deste mês, entrou em vigor a Portaria das Condições de Trabalho para Bombeiros Profissionais, Publicado no JORAM e com efeitos retroativos a 1 de Janeiro de 2024, reforçando os direitos laborais desta classe.

Miguel Albuquerque está a tentar enganar os bombeiros e a população. O modelo remuneratório está implementado e o Governo Regional tem a obrigação legal de o cumprir. Os bombeiros, que arriscam diariamente as suas vidas, merecem mais respeito e menos manipulação política. Válter Ramos

O PAN reitera o seu compromisso com a defesa dos bombeiros e exige que o Governo Regional respeite os compromissos assumidos, garantindo a valorização desta classe essencial para a segurança e o bem-estar da população.