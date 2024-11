JPP denuncia que "Governo caloteiro" está há um ano para dar apoio aos produtores de castanha

Há um ano que os produtores de castanha da freguesia do Curral das Freiras estão à espera de um apoio total de 60 mil euros, por parte do Governo Regional, a distribuir por todos os que tiveram quebras na produção na ordem dos 80%, durante a campanha de 2023. Miguel Ganança, deputado do JPP, denuncia o caso e apelida o governo de "caloteiro".

Esta ajuda extra foi assumida pelo Governo Regional através da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente a 1 de Novembro de 2023, mas mais de um ano depois, "nem um cêntimo chegou ao bolso dos agricultores".

O partido recorda que este não é caso único e que, ao longo do ano, o JPP tem vindo a denunciar situações semelhantes. "Tal como os produtores de castanha, também os produtores de uva tinta negra e da cana-de-açúcar 'desesperaram' meses pelo pagamento da promessa governamental", explica o JPP.

O deputado do JPP, Miguel Ganança, durante um encontro com produtores, no Curral das Freiras, apontou que a produção de castanha em 2023 deixou os agricultores “ainda mais pobres, com fracos rendimentos, mas trabalhando de sol a sol”. As perdas foram de tal ordem que a Festa da Castanha se realizou com castanha importada. “Situações extremas como esta, precisam de respostas rápidas, não é apenas prometer, não pagar e enganar durante meses e meses, quando não se é sério, perdemos a confiança das pessoas, e é isso que está a acontecer com este Governo Regional”, reiterou.

É um Governo Regional moribundo, desacreditado, e infelizmente todos os dias dão-nos razão. O problema é que mesmo moribundo, o Governo Regional anda a dar cabo da nossa agricultura e a sacrificar, de forma descarada e com total insensibilidade, pessoas humildes e trabalhadoras, como são os nossos agricultores. Isto não é normal, a não ser em pessoas que vivem numa bolha, longe das dificuldades e dos problemas reais. Miguel Ganança

O parlamentar e dirigente partidário assevera que “ter um Governo caloteiro” para com pessoas e famílias modestas, de baixos rendimentos, “é uma situação intolerável”, numa região integrada na União Europeia, de onde vêm milhões de euros para a agricultura.

Onde estão CDS, Chega, PAN e IL, partidos que suportaram o programa de governo e o orçamento?”, questiona o deputado. “Todos esses partidos são cúmplices desta situação, mas ninguém os ouve, fogem às responsabilidades que também têm nesta pouca-vergonha”, realçou.

Sobre o apoio dos 60 mil euros a repartir pelos agricultores, desde o ano passado nunca mais “se ouviu uma palavra do Governo Regional”. Surgiram, entretanto, de permeio, novas promessas do Governo Regional, tais como a substituição dos castanheiros envelhecidos por novos e, de acordo com testemunhos relatados ao JPP, a Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, terá garantido, também, um auxílio por cada castanheiro “seria considerada uma colheita total de 13 Kg de castanha a 3€ ao quilo”.

O JPP indica que, a 29 de Outubro de 2023, na véspera da Festa da Castanha, o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, garantiu estar em curso uma “intervenção urgente da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, com mudança de paradigma, na cultura do castanheiro”, tendo ainda prometido “rejuvenescer os soutos e estabelecer apoio aos agricultores”. Miguel Ganança constata que, mais de um ano depois, “está tudo por cumprir” e exorta a Junta de Freguesia do Curral das Freiras a “utilizar a proximidade partidária para pressionar o Governo Regional a cumprir com as promessas que fez”.