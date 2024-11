Chega denuncia "hipocrisia" do PS e "vitimizações" de Albuquerque

Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira, criticou duramente as estratégias políticas do PS-Madeira. Em nota enviada refere que o Partido Socialista "insiste em culpar o Chega para desviar atenções das suas próprias incompetências e trapalhadas".

"Paulo Cafofo e o PS-Madeira continuam a usar o Chega como bode expiatório para esconder o buraco da sua própria incapacidade. Adiaram a moção de censura e agora tentam culpar-nos por aquilo que é apenas fruto das suas manobras e da sua falta de liderança” Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira

Sobre os argumentos do PS-Madeira em relação à gestão da Região, Miguel Castro foi claro: “A Madeira não vai parar por estar três meses sem orçamento. A gestão por duodécimos garante o funcionamento da administração e não precisamos que o PS venha tentar justificar o adiamento da moção dizendo que é para Miguel Albuquerque não se vitimizar. Ele já o faz sozinho, visitando empresas e afirmando que os avanços feitos só continuarão se ele governar. Isto é mentira.”

Reiterou que os projectos e o dinheiro público não pertencem a Miguel Albuquerque. “Albuquerque sai, e os projectos e o dinheiro continuam com um novo executivo. A Madeira não é refém de um homem, nem de um partido”, reforçou.

Miguel Castro concluiu destacando que tanto o PS-Madeira quanto Miguel Albuquerque têm tratado os madeirenses com desrespeito. “O PS culpa o Chega para esconder as suas falhas, enquanto Albuquerque tenta perpetuar uma narrativa de indispensabilidade. O Chega não compactua com esta farsa e continuará a exigir uma política séria e transparente para a nossa Região.”