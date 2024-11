Albuquerque avisa bombeiros: “não vou romper acordo”

Miguel Albuquerque diz que o acordo que tem feito com os bombeiros para a valorização salarial está feito com a Federação e com a Associação de Municípios da Madeira onde todo o efectivo, independentemente onde exerçam funções pelo que garantiu esta manhã que não vai “romper acordo” está firmado.

Esta foi a resposta dada ao facto de os bombeiros voluntários estarem descontentes, segundo relata o JM, com o novo modelo de valorização salarial aprovado pelo Governo e as entidades que representam a classe.

Entendem que a equiparação aos sapadores não pode depender de formações suplementares e exigem o mesmo ordenado base. A contestação também é partilhada pela federação e há quem defenda a paralisação do serviço de emergência. Ora o chefe do Executivo aparentemente diz que não embarca em ameaças ou chantagens “porque a Federação e todos os Bombeiros sabem o que ficou acordado”.

“Se querem fazer política partidária ou brincarem aos partidos dos bombeiros estão enganados”, reafirmou, mantendo a posição intransigente.

O presidente do governo falava numa visita a mais um empreendimento imobiliário em Machico a custos controlados. O investimento é constituído por 36 fogos e resulta da 1ª fase da Oferta Pública, lançada pela IHM, no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência representando um investimento de 6,8 milhões de euros.