Bolieiro satisfeito com aprovação do Plano e Orçamento dos Açores para 2025

O presidente do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, mostrou-se hoje satisfeito com a aprovação no parlamento do Plano e Orçamento regional para 2025, por assegurar estabilidade política para o arquipélago.

"Estou satisfeito porque, assim, asseguramos estabilidade e eu sou um referencial da estabilidade - [que é] muito importante para o presente e o futuro dos Açores -, consistência nas políticas públicas que temos vindo a desenvolver para mudar os Açores para melhor, desde que assumi a liderança da governação nos Açores", afirmou aos jornalistas o social-democrata José Manuel Bolieiro.

Os documentos do Plano e Orçamento dos Açores para 2025 foram hoje aprovados no parlamento regional com votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega e os votos contra de PS, BE, IL e PAN.

O social-democrata referiu que também estava satisfeito porque, com a aprovação do Plano e Orçamento para o próximo ano, o executivo de coligação cumpriu "com a boa execução do Programa do Governo, das orientações de médio prazo".

"O país precisa de estabilidade política e de boa governação e os Açores igualmente", salientou.

"Os resultados são positivos para as famílias, para as empresas, para a economia, para todos nos Açores e sem que nenhuma ilha fique atrás. E, por isso, eu confio no trabalho realizado", acrescentou.

Por isso, continuou, não se compreende "porque é que uns encontram narrativas de bota abaixo quando, na verdade, os números desmentem esse drama e essa tragédia".

"Eu serei sempre o primeiro a achar que quero mais e melhor para o meu povo e para a minha região. Também sei que os recursos são escassos, estamos a fazer o melhor que a escassez dos recursos permite para, com menos, fazermos mais", concluiu.

A votação dos documentos aconteceu hoje no plenário da Assembleia Legislativa, na Horta, ilha do Faial, após três dias de discussão.

A proposta de Orçamento dos Açores para 2025, que define as linhas estratégicas do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM para o próximo ano, atinge os 1.913 milhões de euros, dos quais cerca de 819 milhões são destinados aos investimentos previstos no Plano.

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.

O executivo açoriano saído das legislativas de 04 de fevereiro governa a região sem maioria absoluta no parlamento açoriano e, por isso, necessita do apoio de alguns partidos com assento parlamentar para aprovar as suas propostas.

No sufrágio de fevereiro, PSD, CDS-PP e PPM elegeram 26 deputados, ficando a três da maioria absoluta. O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos, seguido do Chega, com cinco. BE, IL e PAN elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.